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Çorum'da Şap Hastalığı Kontrol Altına Alındı, Hayvan Pazarları Açılıyor

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Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, şap hastalığının kontrol altına alınmasıyla birlikte kapalı olan hayvan pazarlarının açılacağını duyurdu. Üreticilere ise hayvan nakillerinde dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, kentte görülen şap hastalığı dolayısı ile 17 Ocak 2024 tarihinden bu yana kapalı halde bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarımız, şap hastalığının kontrol altına alınmasıyla, İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu tarafından alınan kararla 18.03.2024 tarihinden itibaren açılmasına karar verildiğini duyurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, "Şap veya benzeri bulaşıcı hastalıkların tekrar görülmemesi için 1. dönem şap aşılama kampanyası devam ediyor, üreticilerimizin de daha dikkatli olması gerekiyor, Hayvan nakillerinde üreticilerimizin; hayvanların küpeli olması, İl içinde nakledilen büyükbaş hayvanların pasaportlarının bulunması, küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin olması, iller arasında nakledilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ise bu belgelerle birlikte veteriner sağlık raporu olmadan hayvanlarını nakletmemeleri gerektiğini söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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