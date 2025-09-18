Çorum'da Değirmen Makineleri Projesi Sanayiye Yeni Bir İvme Kazandırıyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Hitit Üniversitesi ve MÜSİAD Çorum Şubesi iş birliğinde hayata geçirilen proje, değirmen makineleri sektöründe kalite ve tasarım kapasitesini artırarak Çorum sanayisine yeni bir ivme kazandırıyor.

OKA'nın liderliği ve vizyonu, Hitit Üniversitesi'nin akademik katkısı ve MÜSİAD Çorum Şubesi'nin iş dünyasından sağladığı destek ile hayata geçirilen "Değirmen Makinalarının Üretiminde Tasarım ve Metal Malzeme Desteği Projesi", Çorum'un öncelikli sektörlerinden biri olan değirmen makineleri imalatında rekabetçiliği artırmayı hedefliyor.

Proje, OKA'nın Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında uygulanıyor. MÜSİAD Çorum Şubesi Anadolu Mesleki Eğitim ve İş Geliştirme Derneği'nin yararlanıcısı olduğu proje, iş dünyasının ihtiyaçlarını sahaya yansıtırken; Hitit Üniversitesi ihtisaslaşma misyonu doğrultusunda akademik sorumluluğu üstleniyor.

BGUS vizyonuyla uyumlu stratejik adımlar

Değirmen Makinalarının Üretiminde Tasarım ve Metal Malzeme Desteği Projesi, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nin (BGUS) öngördüğü dönüşüm vizyonu ile uyum gösteriyor. BGUS'un öncelikleri doğrultusunda üretim kapasitesini artıran çalışma, üniversite–sanayi iş birliğini güçlendiriyor, AR-GE ve tasarım faaliyetlerine katkı sağlıyor.

Eğitim, danışmanlık ve iş dünyasına katkı

Proje kapsamında, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde değirmencilik sektöründe faaliyet gösteren Atılım Değirmen Makina, Emta Makine ve Makine ve Enerji (MAKENAS) firmalarının personeli ile Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencilerine SolidWorks üzerinden 3D tasarım ve modelleme eğitimleri verildi. Armada Yazılım iş birliğiyle gerçekleştirilen programa, sektör çalışanları ve üniversite öğrencilerinden oluşan 13 kişi katıldı.

Sertifikalar verildi

Eğitim programının tamamlanmasının ardından, Çorum Teknokent'te düzenlenen programda, katılımcılara sertifikaları Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal tarafından verildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk, OKA'ya iş birliği ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Hitit Üniversitesi olarak bölgesel kalkınma odaklı projelere katkı sağlamaya devam edeceğiz. Girişimci yeni nesil üniversite olma yolunda kalkınma odaklı projelerle daha fazla öne çıkacağız. Farklı eğitim ve projelerde iş birliğine her zaman hazırız" dedi.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise, değirmencilik makineleri sektörünün Çorum için önemli bir alan olduğuna dikkat çekerek, "Hitit Üniversitesinin ihtisaslaşma alanındaki yetkinlikleriyle bu projede olmak bizim için çok kıymetli. Büyük hikayeler buralardan başlıyor. Bunları, sizlerin iş birliğinde geliştirip markalaştırmak ve yaygınlaştırmak en büyük temennimiz. Sürece katkı veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Projenin ikinci aşamasında ise firmalara metal malzeme seçimi ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik danışmanlık sağlanacak. Böylece hem ürün kalitesi ve dayanıklılık artırılacak hem de ihracat kapasitesinin güçlenmesi sağlanacak.

Hitit Üniversitesi, ihtisaslaşma misyonu doğrultusunda projeye akademik sorumluluk üstlenerek katkı sağlıyor. Akademik sorumluluğunu Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Özdilli ve Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Keleş Dayauç'un üstlendiği proje, üniversite öğrencilerinin güncel teknik becerilerle sektöre hazırlanmasına katkı sağlarken, Çorum sanayisinin de üniversite–sanayi iş birliği modeliyle daha güçlü bir yapıya kavuşmasına imkan tanıyor.

MÜSİAD Çorum Şubesi ise iş dünyasının ihtiyaçlarını sahadan aktaran, KOBİ'lerin projeye aktif katılımını sağlayan önemli bir paydaş olarak öne çıkıyor. Böylece proje, kamu, üniversite ve iş dünyasını aynı hedef etrafında buluşturan güçlü bir iş birliği modeli ortaya koyuyor.

Türkiye'nin gıda işleme makineleri ihracatında yüksek katma değerli ürünlerle küresel pazarda öne çıkmasını hedefleyen proje, aynı zamanda Hitit Üniversitesi'nin ihtisaslaşma misyonuna doğrudan katkı sağlıyor. OKA ve Hitit Üniversitesi iş birliğinde hazırlıkları süren "Makine ve İmalat Teknolojileri İhtisaslaşma Stratejik Yol Haritası", bu proje ile birlikte sanayiye dönük somut bir çıktı kazandırıyor. - ÇORUM