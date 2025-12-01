Çoruh EDAŞ'tan İlçe Yöneticilerine İletişim Eğitimi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), müşteri memnuniyetini artırmak ve kurum içi iletişim becerilerini güçlendirmek için ilçe yöneticilerine etkili iletişim ve beden dili eğitimi verdi.

Çalışmalarını kaliteli, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji arzı sağlama misyonuyla sürdüren Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), hizmet kalitesini sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda ilçe yöneticilerine yönelik "Etkin İletişim ve Beden Dili Eğitimi" düzenledi. Hizmet bölgesindeki 5 ilde görev yapan 61 ilçe yöneticisinin katıldığı eğitimde 2 gün boyunca beden dili, empati, aktif dinleme ve doğru iletişim yöntemleri üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Etkin iletişimin temel prensipleri, doğru beden dili kullanımı ve saha yönetiminde iletişimin rolü konularının ele alındığı eğitimde katılımcılar, uygulamalı çalışmalarla iletişim becerilerini pekiştirirken; vatandaşla temasın en yoğun olduğu saha süreçlerinde daha güçlü, güven verici ve çözüm odaklı bir yönetim yaklaşımı oluşturma fırsatı buldu. - İSTANBUL