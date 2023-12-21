Çolak Holding, Türkiye'de Rüzgar Enerjisi Sektöründe Öncü Rol Üstleniyor

Çolak Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Hasan Çolak, Türkiye'de rüzgarı enerjiye dönüştürmek konusunda öncü rol üstlendiklerini söyleyerek 2024'te 50'nci yıllarını dolduracaklarını dile getirdi. Kutlamaya hazırlandıkları 50'nci yıl mesajını paylaşan Çolak, "2000'li yılların başında rüzgar enerjisinin ülkemizdeki gelişiminde lider rol üstlenen Çolak Holding ve enerji alanındaki iştirakimiz SoyutWind olarak, sektörün ulaştığı konumdan mutluyuz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girerken, 50'nci yılımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Çolak, "Makine mühendisi olduğum için kurulduğu günden bu yana ağırlıklı olarak makine üretimi ve mühendislik sektörleri başta olmak üzere inşaat - taahhüt, enerji, finans ve dış ticaret alanlarında da faaliyet gösteren Çolak Holding ve tescilli markamız SOYUT, 2024 itibarıyla 50'nci yılını kutluyor. 1974'te kurulan ve henüz yasal çerçeve çizilmemişken, 2000'li yılların başında rüzgar enerjisinin ülkemizdeki gelişiminde lider rol üstlenen Çolak Holding ve enerji alanındaki iştirakimiz SoyutWind olarak, sektörün ulaştığı konumdan mutluyuz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girerken, 50. yılımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin rüzgar enerjisi ekipmanı ihracatıyla rüzgardan elde edilen enerjinin payının artmasında önemli bir rol oynadığını belirten Hasan Çolak, "2000 yılında rüzgar türbini üretimine başlayan, SoyutWind markasıyla 2004 yılında 250 kilowatt gücündeki ilk lisanssız rüzgar türbinini üreten, kuran ve bu ürünün ilk ihracatçısı olma başarısını yakalayan Çolak Holding olarak, 20 yıl gibi kısa bir sürede rüzgar enerjisi alanında ülkemizin kat ettiği yolu dikkate değer buluyoruz. Rüzgar sanayine odaklanan SoyutWind markamız, imzacılarından olduğu bu başarıyı ilklerle taçlandırıyor. 2020'de 50 kilowatt gücündeki yerli sabit mıknatıs jeneratör (PMG) üreten ilk şirket olduk. Aynı yıl artan kullanıcı talebini karşılamak için ev tipi rüzgar türbinlerinin imalatına başladık. Aynı zamanda, sıfır rüzgar türbini üretiminin artan maliyetleri dolayısıyla rüzgar enerjisi yatırımı yapmak isteyenlerin sıkça başvurduğu ikinci el yenilenmiş (refurbished) türbinlerin tamir, servis ve bakım hizmetlerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAĞIMSIZ, SÜRDÜRÜLEBİLİR, TEMİZ BİR YAŞAM"

1974'ten bu yana kömür santralları, hidroelektrik santralları ve güneş enerjisi gibi enerjinin farklı alanlarında çalıştıklarını vurgulayan Çolak, "1998'de Alman bir ekiple Ar-Ge faaliyetlerine başladık ve 2000 yılında Türkiye'nin ilk rüzgar türbinini ürettik. Test ve denemeler çok meşakkatli olsa da emeklerimizin karşılığını aldık. Son dönemde, yaklaşık 2 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından SoyutWind markasıyla küçük güçlerde ev tipi rüzgar türbinlerinin imalatına yöneliyoruz. Zira bireysel kullanıcılardan gelen talep artıyor. Herkesin kendi evine 3, 5, 10 kilowatt gücünde rüzgar türbini kurarak temiz enerji üretmeye başlamasına olanak tanıyan ev tipi türbinler, bireylerin daha bağımsız, sürdürülebilir ve temiz bir yaşam sürmelerine imkan sağlıyor. Bunun yanı sıra Soyut WindMill markamızla evlerin, çiftçilerin ve sulama kooperatiflerinin su ihtiyacını rüzgar gücüyle karşılayan mekanik su pompaları ve Soyut Karavan markasıyla ürettiğimiz mobil yaşam alanları, bağımsız, çevreci, sürdürülebilir ve temiz yaşam fikrini destekliyor" dedi.

50'NCİ YILINDA RÜZGAR SANAYİSİNE KADIN MÜHENDİSLER KAZANDIRACAK

50 yıla sığdırdıkları başarıların arkasında, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun olmuş nitelikli mühendislerin çalışkanlığının önemli bir payı olduğunu vurgulayan Çolak, "Benimsediği etik değerler ve 'temiz teknoloji, temiz toplum' yaklaşımıyla faaliyet göstermeye odaklanan ve sürdürülebilir refahın ancak bu şekilde sağlanabileceğine inanan Çolak Holding, 50'nci yılını kutlayacağı 2024 itibarıyla Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde temiz teknolojilere, çevreye duyarlı ürünlerin Ar-Ge çalışmalarına ve girişim sermayesi yatırımlarına ağırlık verecek. Ayrıca 50. yılımızda, lider şirketlerin toplumsal sorumlulukları olduğu bilinciyle, yerli teknolojiyle üretim yaparak istihdam yaratan Çolak Holding olarak, Türkiye'deki kadın mühendis sayısını artırmaya yönelik bir sosyal sorumluluk projesine imza atacağız. Kadınların mühendislik eğitimi alarak Türk sanayisine daha çok katkıda bulunmasını ümit ediyoruz. Bu kapsamda sadece üniversite öncesi kız çocuklarına yönelik rüzgar türbini üretimini öğrenebilecekleri temel bir program hazırlıyoruz. Sürdürülebilir ve yeşil gelecek için küresel çabaların arttığı bu dönemde, hem ülkemizin hem de dünyanın kurulu rüzgar enerjisi gücüne üretim ve ihracatla destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.