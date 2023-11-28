CoinTR ikinci yaşını kutluyor

CoinTR Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Ercan Gül, Türkiye'nin kripto sektörü içinde dünyanın dördüncü büyük pazarı olsa da kullanıcıların bakiyelerini globale aktarma eğilimi gösterdiğini belirterek, "CoinTR olarak globalde de sunulan hizmetleri sağlayan altyapımız sayesinde, yalnızca bu hacmi...

CoinTR Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Ercan Gül, Türkiye'nin kripto sektörü içinde dünyanın dördüncü büyük pazarı olsa da kullanıcıların bakiyelerini globale aktarma eğilimi gösterdiğini belirterek, "CoinTR olarak globalde de sunulan hizmetleri sağlayan altyapımız sayesinde, yalnızca bu hacmi içeride tutmayı değil aynı zamanda küresel bir rekabete girmeyi amaçlıyoruz." dedi.

CoinTR'nin 2'nci yaş kutlamaları kapsamında düzenlenen toplantıya, Şakir Ercan Gül ile CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu ve şirketin yöneticileri katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, Çin, İngiltere ve Türkiye merkezli CoinTR'nin 2022 eylül ayında hizmet vermeye başladığını, tüm izinlere sahip olduklarını ve MASAK tarafından denetlendiklerini söyledi.

Ürün ve ekip tecrübesi bakımından yerel rakiplerinden ayrışan bir noktada olduklarını belirten Gül, "Türkiye, kripto sektörü içinde dünyanın dördüncü büyük pazarı olsa da kullanıcılar, TRY bakiyelerini yerel borsalar aracılığıyla kriptoya çevirip globale aktarma eğilimi gösteriyor. CoinTR olarak globalde de sunulan hizmetleri sağlayan altyapımız sayesinde, yalnızca bu hacmi içeride tutmayı değil aynı zamanda küresel bir rekabete girmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gül, Türkiye'de resmi olarak onlarca kripto para borsası bulunduğunu ve yatırımcıların ilgisinin bu pazara yoğunlaştığını ifade ederek, "İlk kez bir kripto para platformuna Merkez Bankasından yönetici gelmesi, yönetim kurulunun tamamen kamu ve özel sektörün çok güçlü kurumlarından gelen isimlerle oluşturulması oldukça önemli bir nokta. Bu çerçevede, hem yerli bir platformun küresel ölçekteki başarısı ile küresel düşünüp lokal hareket eden ve kamu kurumlarında gelen önemli isimlerin verdiği güven göz önüne alındığında Türkiye pazarında lider bir konuma ulaşmayı hedefleyerek küresel ölçekte genişlemeye devam edeceğimizi söyleyebiliriz." diye konuştu.

"İstanbul Finans Merkezi'nde ofis açacağız"

CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu da her teknolojik devrimin toplumda ilerleme ve dönüşümü teşvik ettiğini belirterek, "Bizler de bugün teknolojik devrime tanıklık ediyoruz. Bugünkü ilerleme ve dönüşümler bizlere 'yeni internet çağını' müjdeliyor." dedi.

İnsanlığın farklı teknolojik çağlar ışığında yoluna devam ettiğini anlatan Eşelioğlu, yeni internetin hızla ilerleme kaydettiği bugünlerde, Türkiye'nin konumundan dolayı jeopolitik avantajlara sahip olduğunu, CoinTR olarak bu avantajları kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Eşelioğlu, sadece bir kripto para borsası olmadıklarını, aynı zamanda bir blokzincir teknoloji merkezi olduklarını ve dolayısıyla Türkiye'deki geleneksel finansı da blokzincir teknolojisiyle destekleyeceklerini kaydetti.

İstanbul Finans Merkezi'nde irtibat ofisi açmayı planladıklarını aktaran Eşelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CoinTR olarak, Türkiye için blok zincir tabanlı, küresel odaklı, güvenli, verimli ve lider bir dijital finansal altyapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Diğer amaçlarımız ise dijital varlıklara ev sahipliği yapabilmesi için Türkiye'nin kendi altyapısını kurmak ve güçlendirmek, ulusal varlıkların güvenliğini sağlamak ve ulusal finansal egemenliğin bağımsızlığını korumak. Küresel dijital varlıkları Türkiye'ye çekmek, reel ekonomiye ve ve finans sektörüne entegre etmek ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak. Her adımımızda, kripto ekosisteminin geleneksel ekonomi ile entegrasyonunu sağlamak için çalışıyoruz. Bu entegrasyon Türkiye'de ekonomiye çok belirgin faydalar sağlayacaktır."

"Dünya kripto para piyasasında hızlı bir yükseliş ve yüksek bir pazar payına ulaşacağız"

Ali Eşelioğlu, geleneksel finans alanında deneyimli bir yönetime sahip olduklarını ifade ederek, gelecek yıl için Türkiye, hatta dünya kripto para piyasasında, hızlı bir yükseliş ve yüksek bir pazar payına ulaşabileceklerini belirtti.

Eşelioğlu, "Yönetim ekibimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, Deutsche Bank ve Vakıfbank gibi kurumlarda görev almış deneyimli yöneticiler ve finans sektörü uzmanlarından oluşmaktadır. Ürün teknolojisi ekibimiz ise bir dönem dünyanın en büyük borsalarından biri olan Huobi'nin ekibindendir. Dijital altyapımız üçüncü nesil olarak nitelediğimiz bir işletim sistemine sahip. Bu sistem ekseriya yerli olmak üzere küresel rakiplerimizden bizi ayıran en önemli teknolojik özelliklerimizin başında geliyor." diye konuştu.

Gelecekte geleneksel finansla entegrasyon için kademe kademe kuracakları altyapıyı ve bu altyapı için gereklilikleri anlatan Eşelioğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle insan kaynakları bağlamında Türkiye ekibimiz güçlendirerek büyütmek, ulusal ve uluslararası finans piyasalarıyla daha entegre çalışabilmek, dijital geleceğin merkezi olmak için çalışıyoruz. Yurt dışı ve içindeki hizmet kapsamımızı artırabilmek adına küresel ve lokal regülasyonlar ile gereksinimleri takip ederek büyüme stratejimizi geliştirmeyi, olası satın almalara imza atmayı hedefliyoruz. Bu iş birliklerinden birisi de EOS Network stratejik ortaklığı ile Türkiye'de kuracağımız laboratuvar. CoinTR olarak küresel bir ticaret merkezi olan İstanbul'un temel rekabet gücünü artırarak teknolojik uzmanlığına katkıda bulunmaya çalışacağız."