'Küçük Sesler Büyük Adımlar' projesi için işbirliği protokolü imzalandı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Biruni Üniversitesi Rektörlüğü ve Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) arasında çocuk evleri sitesinde kalan çocuklara yönelik dil ve konuşma terapisi desteğini kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında hayata geçirilecek "Küçük Sesler Büyük Adımlar" projesiyle Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 3-12 yaş aralığındaki 75 çocuğa ücretsiz ve bireysel dil ve konuşma terapisi hizmeti sunulacak.

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen protokol törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ömer Turan, İl Müdür Yardımcıları Ayten Yılmaz ile Halis Kuralay, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve TOGEMDER Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sevim Savaşer ile TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Belma Sekmen katıldı.

"Üniversiteler topluma hizmet sunmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ömer Turan, üniversiteyle birçok alanda işbirliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Konuşma terapisi ve diş tedavisi alanlarında üniversiteyle çalışma içinde olduklarını aktaran Turan, "İnşallah bu çalışma da TOGEM-DER'imizin desteğiyle daha gür şekilde kendisini bulacak. Temennimiz, başka programlarda, başka hayırlı hizmetlerde birlikte olmak. Protokolün hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel de üniversitelerin eğitim ve araştırmanın yanı sıra topluma hizmet sorumluluğunun da bulunduğunu aktardı.

Daha önce il müdürüyle benzer protokoller yaptıklarına değinen Yüksel, üniversite olarak topluma hizmete öncelik verdiklerini vurguladı.

Yüksel, "Dil ve konuşma terapisi bölümü olarak çok güçlü bir ekibimiz var. Toplumun yaklaşık yüzde 11,5'i engelli. Bunların önemli bir kısmı da dil konuşmayla ilgili. Tabii, dil konuşmada çok fazla mesafe almak mümkün. Son sınıf öğrencilerimiz protokol çerçevesinde yaklaşık 75 öğrenciye eğitim verecek. Gönülden başarılı olacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Her çocuk için bireysel gelişim raporu hazırlanacak"

TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Belma Sekmen de projeyle çocuk evleri sitesinde kalan çocukların dil, konuşma ve iletişim becerilerinin bilimsel değerlendirme araçlarıyla analiz edileceğini ifade etti.

İhtiyaç tespit edilen 75 çocuğa ücretsiz ve bireysel dil konuşma terapisi sunulacağını belirten Sekmen, "Amacımız çocuklarımızın iletişim becerilerini güçlendirmek, öz güvenlerini artırmak ve akademik başarılarını desteklemek. Çocuklarımız için terapi süreci, düzenli seanslar, süpervizyon desteği ve başlangıç-dönem sonu değerlendirmeleriyle yürütülecek, her çocuk için bireysel gelişim raporu hazırlanacak. Böylece çocukların gelişim süreci ölçülecek ve somut verilerle takip edilecek." değerlendirmesini yaptı.

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Dilber Kaçar Kütükçü de protokolün, Küçük Sesler Büyük Adımlar sosyal sorumluluk projesinin kurumsal ve uygulama çerçevesini oluşturduğunu belirtti.

Sitede kalan 75 çocuğa dil ve konuşma terapisi hizmeti sunmayı hedeflediklerini blirten Kütükçü, "Bu proje, söz konusu hizmetin çocukların bulunduğu yaşam alanlarında da etkili biçimde sunulabileceğini göstermesi açısından bizim için son derece kıymetli. Bu yönüyle projemizin önemli bir toplumsal katkı sunduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.