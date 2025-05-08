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Coca-Cola Vakfı'ndan sürdürülebilir ambalaj yönetimine destek

Coca-Cola Vakfı'ndan sürdürülebilir ambalaj yönetimine destek
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Coca-Cola Vakfı ve GETF iş birliğiyle başlatılan PACT programı, Türkiye dahil beş ülkede plastik atıkların toplanması ve geri kazanımını hedefliyor. 1 milyon dolarlık fonla desteklenen program, yenilikçi atık yönetimi çözümlerine yatırım yapmayı amaçlıyor. Türkiye'de TO-KA ile yürütülüyor.

Coca-Cola Vakfı (TCCF) ile Küresel Çevre ve Teknoloji Vakfı (GETF) iş birliğinde hayata geçirilen "Döngüsel Bir Gelecek İçin Ortaklık" (Partnership for a Circular Tomorrow – PACT) programı, İstanbul'da düzenlenen bir lansmanla tanıtıldı. Program, sürdürülebilir ambalaj yönetimi alanında faaliyet gösteren girişimlerle iş birliği yaparak, plastik atıkların toplanması ve geri kazanımını desteklemeyi hedefliyor.

1 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Coca-Cola Vakfı tarafından sağlanan 1 milyon ABD doları tutarındaki başlangıç fonuyla desteklenen PACT programı; Türkiye, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'da başlatıldı. Program kapsamında, bölgede atık yönetimine yönelik yenilikçi çözüm ve hizmet modellerine yatırım yapılması planlanıyor.

Programın ilk fazında, yeni nesil atık toplama şirketlerinin desteklenmesi, kapıdan kapıya toplama altyapısının güçlendirilmesi ve geleneksel atık yönetimi şirketlerinin ileri teknoloji yatırımlarıyla dönüştürülmesi hedefleniyor.

GETF tarafından merkezi olarak yürütülecek program kapsamında, seçilen ortaklara 100 bin ila 400 bin ABD doları arasında değişen hibeler sağlanacak.

"DAHA TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK"

Coca-Cola Vakfı Başkanı Carlos Pagoaga, programın tanıtımında yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Avrasya ve Orta Doğu'da döngüsel inovasyonu ve atık geri kazanımını iyileştirmeyi amaçlayan PACT programını başlatmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Hedefimiz, güçlü değer zincirleri oluşturmak, atık toplama alanında çalışanları desteklemek ve atık yönetiminde yenilikleri sürdürmektir."

GETF CEO'su Monica Ellis ise, "PACT Fonu, bölgesel olarak atık toplama süreçlerinde inovasyonu desteklemeyi ve atık geri kazanımını iyileştirmeyi amaçlıyor. Coca-Cola Vakfı ile bu ortaklıktan gurur duyuyoruz" dedi.

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Meltem Tol da programla ilgili olarak, "Bu vizyondan yola çıkarak geliştirilen programla, toplama ve geri dönüşüm alanında iş birliği yaptığımız tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Coca-Cola Vakfı'ndan sürdürülebilir ambalaj yönetimine destek

TÜRKİYE'DE TO-KA İŞ BİRLİĞİ İLE HAYATA GEÇİRİLİYOR

Programın Türkiye ayağı, TO-KA isimli sürdürülebilir dijital atık yönetim platformu ile yürütülecek. TO-KA, ambalaj atıklarının kaynağında, temiz ve ayrı toplanmasını teşvik eden, süreci dijital olarak izleyen bir sistem sunuyor.

Toplanan PET atıklar, geri dönüşüm yöntemiyle işlenerek rPET formatında Coca-Cola'nın ambalaj döngüsüne yeniden kazandırılacak.

PACT programı hakkında daha fazla bilgiye www.getf.org/pact adresinden ulaşılabiliyor.

Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Ekonomi
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