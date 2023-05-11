Çinli üreticiler fiyatlarda 'deflasyon baskısı' hissediyor

Çin'de nisanda tüketici fiyatları beklentilerin altında artarken, üretici fiyatlarında 6 aydır süren düşüş eğilimi devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Nisan 2023 verilerini açıkladı.

Buna göre, Çin'de nisanda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 gerilerken Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,1 yükseldi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme, bu yılın ilk dört ayında sürdü.

ÜFE, geçen aya göre yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3,6 düşüş kaydetti.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Dong Licüen, üretici fiyatlarındaki düşüşün uluslararası emtia fiyatlarındaki dalgalanma, iç ve dış pazarlarda talebin zayıf olması ve geçen yılın aynı dönemindeki fiyatlardaki yüksek bazın etkili olduğu yorumunu yaptı.

Geçen yıl bahar aylarında ülkenin kilit sanayi iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerdeki Kovid-19 salgınları sırasında uygulanan karantina tedbirleri ve kısıtlamalar, üretici fiyatlarını artırmıştı.

Üretici fiyatlarında geçen yılın son çeyreğindeki düşüşte, Kovid-19 kısıtlamalarının etkisiyle imalat sektöründe yılın son aylarında yaşanan daralma ve aktivite kaybı etkili olmuştu. Kısıtlamaların 2022 sonunda kaldırılmasına rağmen yeni yılda üretici fiyatlarının hala istikrarsız olması, imalat sektörünün toparlanma ivmesini yakalayamadığını ve deflasyon baskısının sürdüğünü gösteriyor.

Enflasyon artışı, son 22 ayın en düşük seviyesinde

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE ise nisanda yıllık yüzde 0,1 artarken, geçen ayki yüzde 0,7'lik artışın gerisinde kaldı.

Tüketici fiyatları, Eylül 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

UİB yetkilisi Dong, nisanda piyasadaki arzın yeterli düzeyde olduğunu ve tüketici talebinin aşamalı olarak toparlandığı, gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda fiyatlarda geçen ayki artışlara yakın bir seviyenin sürdüğü değerlendirmesinde bulundu.

Nisanda gıda fiyatları yüzde 0,4 artarken, gıda dışı enflasyon yüzde 0,1 oldu.

Hükümet, 5 Mart'ta Ulusal Halk Kongresi'ne sunduğu çalışma raporunda, bu yıl enflasyonu yüzde 3 civarında tutmayı hedeflediğini bildirmişti.