Çinli otomobil üreticileri Suudi Arabistan pazarında büyüyor

Çinli otomobil üreticileri, Suudi Arabistan ve Ortadoğu pazarında büyümeye devam ediyor. Great Wall Motor Limited Şirketi ve Chongqing Changan Otomobil Limited Şirketi, Suudi Arabistan'a araç ihraç etme yolunda önemli adımlar attı.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen 5. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'na katılan ziyaretçiler, 18 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Chu Jiayin/Xinhua)

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin Yongchuan bölgesinde bulunan Great Wall Motor Limited Şirketi'nin (GWM) üretim üssü tam kapasite ile üretimi sürdürürken, işçiler Suudi Arabistan'dan alınan siparişleri tamamlamak için canla başla çalışıyor.

GWM Başkan Yardımcısı Shi Qingke, şirketin popüler modellerinden biri olan Tank 300'ün, 2022'nin Temmuz ayında Suudi Arabistan'da piyasaya sürülmesinden bu yana Ortadoğu ülkesinde çok satan bir arazi aracı haline geldiğini söyledi.

Şirket, Ortadoğu'ya ilk pikap aracını 1997 yılında ihraç etmişti. Shi, "2022'nin Temmuz ayında, GWM yurtdışına 1 milyon araç sattığını açıklamıştı. Bu, şirketin yurtdışı pazarına girme konusunda 25 yıldır sürdürdüğü kararlılığı temsil eden bir kilometre taşıydı" dedi.

Ortadoğu pazarını hedefleyen tek Chongqing şirketi GWM değil. Önde gelen bir araç üreticisi olan Chongqing Changan Otomobil Limited Şirketi de Suudi Arabistan'a araç ihraç etme yolunda önemli adımlar attı. Şirket, Suudi Arabistan'a ihraç edilen araç sayısının 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak 35.000 adedi aştığını açıkladı.

Chongqing Changan Uluslararası Şirketi Genel Müdürü Song Shuang, Changan'ın 1990'ların başında Ortadoğu pazarını keşfetmeye başladığını ve şimdilerde Suudi Arabistan'da popüler bir Çin markası haline geldiğini söyledi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin (CAAM) verilerine göre, 2022 yılında Çin'in otomobil ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 54,4 artarak 3,11 milyon adede yükseldi. Çinli otomobil üreticilerinin olağanüstü çabaları sayesinde, Çinli markalar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'daki müşterilere yeni seçenekler sunuyor.

Fosil yakıtlı araçların yanı sıra yeni enerjili araçlar (NEV) da yurtdışı pazarlarını keşfediyor.

Changan Otomobil Şirketi'nden Yan Tianxiao, Chongqing Belediyesi'nde kısa süre önce düzenlenen 5. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'ndayken değişikliği fark etti. Yan, önceki fuarlara kıyasla yeni enerjili araçlarda, yeni enerjili araç bileşenlerinde ve yeni enerjili araçlarla ilgili teknolojilerin sayısında artış gözlemlediğini söyledi.

Yan, "Çalıştığım şirketin yeni enerjili ürünlerinde güçlü bir büyüme yaşanıyor. Geçen yıl fuara sadece bir adet fosil yakıtlı model getirmiştik, bu yıl ise sergilenen tüm araçlar yeni enerjili" ifadelerini kullandı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, Çin 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 96,9'luk artışla yaklaşık 7,06 milyon NEV üretirken, yüzde 93,4'lük artışla 6,89 milyon NEV sattı. Çin'in bu alandaki ihracat hacmi ise bir önceki yıla göre 1,2 kat artarak 679.000 adede ulaştı.

Durum böyle olunca, daha fazla Çinli otomobil şirketi, dikkatlerini akıllı ve yeni enerjili otomobillere çeviriyor.

Petrol üreticisi olsun ya da olmasın, Ortadoğu ülkeleri sürdürülebilir kalkınma için yeşil ekonomi ile yeni ve yenilenebilir enerjinin geliştirilmesini temel strateji olarak benimsiyor. Beijing Yabancı Diller Üniversitesi Arap Çalışmaları Fakültesi Dekanı Liu Xinlu, yeni enerjili araçların bu bağlamda Ortadoğu pazarında önemli bir dayanak noktası haline geldiğini belirtti.