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Çin ve Güney Kore menşeli bazı çelik ürünlerine dampinge karşı kesin önlem getirildi

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Ticaret Bakanlığı, Çin ve Güney Kore menşeli soğuk haddelenmiş yassı çelik, galvaniz kaplı ve boyalı yassı çelik ürünlerinde dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verdi. Önlemler 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Çin ve Güney Kore menşeli bazı, soğuk haddelenmiş yassı çelik (tavlanmamış olanlar hariç), galvaniz kaplanmış yassı çelik ve boyalı yassı çelik ürünleri ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Çin ve Güney Kore menşeli bazı soğuk haddelenmiş yassı çelik (tavlanmamış olanlar hariç), galvaniz kaplanmış yassı çelik ve boyalı yassı çelik ürünlerine yönelik damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar uygulamaya konuldu.

Buna göre, soruşturma sonucu bu ürünlerin ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi. Anılan eşyaların ithalatında, dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Söz konusu ülkeler menşeli ürünlerin ithalatında, şirketlere göre CIF bedelinin belirli oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Çin menşeli ürünlere yönelik yüzde 22,37, yüzde 28,88 ve yüzde 27,80, yüzde 27,68, ve yüzde 32,40, Kore menşeli ürünlere yönelik yüzde 14,24, yüzde 11,58, yüzde 12,90, yüzde 11,58, yüzde 10,48 ve yüzde 27 oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

Söz konusu önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak. Önlemlerin sona erme tarihinden önce nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde, uygulama soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
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