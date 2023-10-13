Çin ile Singapur arasındaki işbirliği projesi sayesinde son yıllarda Çin'in Chongqing kenti ile Singapur arasında iş, eğlence turizmi ve kültür sektörlerindeki etkileşimler derinleşti.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin- Singapur (Chongqing) Stratejik Bağlanabilirlik Gösterim İnisiyatifi 2015 yılında başlatıldı. İnisiyatif, Çin ile Singapur arasındaki bu tür işbirliği girişimlerinin üçüncüsünü olma özelliğini taşıyor. İşbirliği projesi sayesinde son yıllarda Çin'in Chongqing kenti ile Singapur arasında iş, eğlence turizmi ve kültür sektörlerindeki etkileşimler derinleşti.