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Çin menşeli granit ithalatında dampinge karşı önlem devam edecek

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Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli granit ithalatında dampinge karşı önlemin devam etmesine karar verdi. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile bu karar resmi gazetede yayımlandı. Ayrıca, silindirli kapı kilidi, levha, asma kilit, saat, çakmak ve ateşleyici gibi eşyaların ithalatında gözetim uygulaması kararlaştırıldı.

Çin menşeli "granit" ithalatında yürürlükteki dampinge karşı önlemin devam etmesi kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, söz konusu ürüne yönelik gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması sonucunda alınan karar belirlendi.

Yürütülen soruşturma sonucunda, bu ürüne yönelik mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda damping ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu çerçevede, Çin menşeli granite uygulanan dampinge karşı önlemin ton başına 174 dolar olarak devam etmesine karar verildi.

Öte yandan, Bakanlığın İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, silindirli kapı kilidi, levha, asma kilit, saat, çakmak ve ateşleyici gibi eşyaların ithalatında gözetim uygulaması uygulanması kararlaştırıldı.

Söz konusu ürünlerin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 0,08 ile 30 dolar arasında değişecek.

Tebliğ, 30 gün sora yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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