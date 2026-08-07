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Çin İhracatı Yapay Zeka Talebiyle Rekor Kırdı

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Çin'in temmuz ihracatı, yapay zeka ve ileri teknoloji ürünlerine küresel talebin etkisiyle beklentileri aşarak yıllık %23,9 arttı. İthalat ise %27,5 yükseldi. Dış ticaret fazlası 112,5 milyar dolarla güçlü seyretse de ekonomistler, artışın ABD kısıtlamaları öncesi sevkiyatların öne çekilmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Çin'in temmuz ayı ihracatı yapay zeka odaklı ürünler ve ileri teknoloji üretimine yönelik küresel talebin desteğiyle piyasa beklentilerini aştı. Çin Gümrük İdaresi verilerine göre ihracat yıllık bazda yüzde 23,9, ithalat ise yüzde 27,5 arttı.

Analistler, yarı iletkenler, elektronik bileşenler ve gelişmiş bilgi işlem ekipmanlarını kapsayan yapay zeka altyapısına yönelik talebin Çin'in üretim sektörünü desteklemeyi sürdürdüğünü belirtti. Entegre devre ihracatındaki güçlü artış, ülkenin veri merkezleri ve yapay zeka sistemleri için donanım tedarikindeki rolünü daha da güçlendirdi. Güçlü dış ticaret performansına rağmen ekonomistler, ihracattaki artışın bir bölümünün ABD'nin yeni ticaret kısıtlamaları öncesinde sevkiyatların öne çekilmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Çin'in dış ticaret fazlası temmuz ayında bir önceki aya göre gerileyerek yaklaşık 112,5 milyar dolar seviyesine inse de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek teknoloji ihracatı güçlü büyümesini sürdürürken, oyuncak ve seramik gibi geleneksel sektörlerde daha zayıf performans görülmesinin, Çin ekonomisinin ileri teknoloji üretimine yöneldiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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