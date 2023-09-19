Çin'in Afrika'ya verdiği kredi miktarı son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi

Çin'in Afrika ülkelerine verdiği kredi miktarı 2022'de 1 milyar doların altına inerek, son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Boston Üniversitesi Küresel Çin Girişimi'nin verilerine göre, Çin'in Afrika'ya sağladığı kredi miktarı son yıllarda önemli ölçüde azaldı ve Kovid-19 salgınıyla birlikte daha da düşüş gösterdi.

Çin'in Afrika ülkelerine verdiği kredi miktarı 2022'de 1 milyar doların altına inerek, son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Boston Üniversitesi Küresel Çin Girişimi'nin bugün yayımladığı verilere göre, 2000'den beri Afrika'ya 170,1 milyar dolar kredi sağlayan Çin, son yıllarda kıtaya kredi akışını önemli ölçüde azalttı.

Buna göre, Çin'in Afrika'ya sağladığı kredi miktarı, 2016'da 28,4 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştıktan sonra, her yıl istikrarlı şekilde düşüş gösterdi.

Kredi miktarlarındaki bu düşüş özellikle Kovid-19 salgınıyla çok daha belirgin hal aldı. Buna göre, 2019'da Çin'in Afrika'ya sağladığı kredi miktarı 8,3 milyar doları bulurken, bu rakam 2020'de 1,9 milyar dolara, 2021'de ise 1,2 milyar dolara indi.

Geçen yıl ise, Çin'in kıtaya sağladığı kredi miktarı 994 milyon dolara kadar gerileyerek, 2002'den beri en düşük seviyesini gördü.

Çin'in Afrika kredileri

Çin, 2000 ila 2022 yılları arasında 49 Afrika ülkesi ve 7 bölgesel kuruluşla imzalanan toplam 1243 kredi anlaşmasıyla, kıtaya 170,1 milyar dolarlık finansman sağladı.

Bu kredi akışının yaklaşık 3'te 2'lik kısmı ise 2008-2016 yılları arasında gerçekleşti.

Çin'den 45 milyar dolar kredi alan Angola, bu alanda Çin kredilerinden en çok yararlanan Afrika ülkesi oldu. Angola'ya verilen kredilerin yaklaşık 25 milyar dolarlık kısmının enerji sektörüne yönelik olması dikkati çekti.

Angola'nın ardından en çok kredi alan ülke 14,1 milyar dolarla Etiyopya olurken, bunu 9,7 milyar dolarla Kenya ve 9,1 milyar dolarla Zambiya takip etti.

Gambiya, yaklaşık 25 milyon dolarla, Çin'den en az kredi alan Afrika ülkesi oldu. Libya, Somali ve Lesotho ise Çin'den herhangi bir kredi almayan ülkeler arasında yer aldı.