Çin Doğu Havayolları, 100 adet C919 uçağı için satın alma sözleşmesi imzaladı

Çin Doğu Havayolları, Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) ile 100 adet C919 uçağı için satın alma sözleşmesi imzaladı. Bu, Çin tarafından geliştirilen büyük yolcu uçağı için bugüne kadar tek seferde alınan en büyük sipariş oldu.

Çin'in kendi geliştirdiği ilk ana hat jet uçağı olan C919 büyük yolcu uçağı, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai kentindeki Shanghai Hongqiao Uluslararası Havaalanı'ndan havalanıyor, 28 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

SHANGHAİ, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Doğu Havayolları, Perşembe günü Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) ile ilave 100 adet C919 uçağı için satın alma sözleşmesi imzaladı. Böylece, Çin tarafından geliştirilen büyük yolcu uçağı için bugüne kadar tek seferde alınan en büyük sipariş gerçekleşmiş oldu.

Plana göre, havayolu şirketinin satın aldığı yeni C919 uçakları 2024'ten 2031'e kadar partiler halinde teslim edilecek.