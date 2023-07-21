Çin'den Horgos Limanı üzerinden 18.000 yeni enerjili araç ihraç edildi

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos demiryolu limanı üzerinden bu yılın ilk yarısında 18.000 yeni enerjili araç (NEV) ihraç edildi. Böylece liman üzerinden ihraç edilen NEV sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık dört kat artmış oldu. Araçlar, Çin-Avrupa yük treni seferleri aracılığıyla Rusya, Kazakistan ve Özbekistan da dahil olmak üzere Kuşak ve Yol güzergahında bulunan ülkelerdeki pazarlara ulaştı.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos demiryolu limanı üzerinden bu yılın ilk yarısında 18.000 yeni enerjili araç (NEV) ihraç edildi. Böylece liman üzerinden ihraç edilen NEV sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık dört kat artmış oldu.

Yerel gümrük istatistiklerine göre araçlar, Çin-Avrupa yük treni seferleri aracılığıyla Rusya, Kazakistan ve Özbekistan da dahil olmak üzere Kuşak ve Yol güzergahında bulunan ülkelerdeki pazarlara ulaştı.

Nisan ayı itibarıyla, Çin-Avrupa yük treni seferleri Çin'deki 109 şehirden hareket ederek 25 Avrupa ülkesindeki 211 şehre bağlantı sağladı.

Çin Devlet Demiryolları Grup Limited Şirketi'nin Mayıs ayında yaptığı açıklamaya göre, Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı 2023 yılının ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 5.611'e yükseldi.

Bu dönemde Horgos demiryolu limanı yıllık yüzde 14,8 artışla 2.485 Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.(XHTV)