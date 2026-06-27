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Çin'de sanayi şirketlerinin karları mayısta yüzde 21,1 arttı

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Çin'de yıllık cirosu 20 milyon yuan üzerindeki sanayi işletmelerinin karı, mayısta geçen yıla göre yüzde 21,1 artarak ivmesini sürdürdü. Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka talebi etkili oldu.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, mayısta yıllık bazda yüzde 21,1 artarak önceki aylardaki artış ivmesini sürdürdü.

Ulusal İstatistik Bürosundan (NBS) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,94 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,1 arttı.

İlk iki aydaki yüzde 15,2, marttaki yüzde 15,8, nisanda yüzde 27,4 karlar, mayısta da yüksek artış kaydetti.

Sanayi kuruluşlarının karları, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 18,8 yükseldi.

Karlılıktaki artışta, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle enerji ve ham madde fiyatlarının yükselmesiyle bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin cirolarındaki artışın yanı sıra yapay zeka bağlantılı endüstrilerdeki artan altyapı ve donanım talebi etkili oldu.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları 2025'te yüzde 0,6 artarak önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti. Karlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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