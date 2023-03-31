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Çin, ABD'li çip üreticisi Micron hakkında siber güvenlik soruşturması başlattı

Çin, ABD'li çip üreticisi Micron hakkında siber güvenlik soruşturması başlattı

Ekonomi Haberleri

Çin'de, ABD'li mikro çip üreticisi Micron Technologies hakkında siber güvenlik soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin'de, ABD'li mikro çip üreticisi Micron Technologies hakkında siber güvenlik soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Siber Uzay İdaresine (CAC) bağlı Siber Güvenlik İnceleme Ofisi'nden yapılan açıklamada, soruşturmanın, "kilit enformasyon altyapısı tedarik zinciri güvenliğinin korunmasını" ve "problemli ürünlerden kaynaklanan siber güvenlik risklerinin önlenmesini" amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin hangi ürünlerinin "problemli" olduğu, tedarik zincirindeki hangi unsurların güvenlik riski taşıdığına dair detay verilmedi.

Çin'in internet ve siber güvenlik otoritesi, ilk kez bir yabancı şirket hakkında soruşturma başlatıyor.

Son dönemde ABD, ihracat kontrolleri ve teknoloji kısıtlamalarıyla, Çin'in sektördeki teknolojik gelişimine ket vurma niyetini ortaya koymuştu.

Bugüne dek söz konusu girişimlere karşı adım atmayan Pekin yönetimi ilk kez bir ABD şirketini hedef alıyor.

Dünyanın önde gelen hafıza çipi üreticilerinden Micron, 2021 yılı mali raporunda yerli çip üreticilerine yönelik artan devlet desteğinin büyüme potansiyelini sınırlayabileceği, Çin hükümetinin piyasaya erişimini engelleyerek rekabet şansını azaltabileceği uyarısında bulunmuştu.

Şirket, Şanghay şehrindeki çip tasarımı birimini kapatarak yaklaşık 150 mühendisi ABD ve Hindistan'daki birimlere transfer etmişti.

Çin Siber Uzay İdaresi, Temmuz 2021'de, Çinli mobil ulaşım şirketi Didi Global'e hakkında siber güvenlik soruşturması başlatmış, soruşturma sonunda şirkete 1,2 milyar dolar idari para cezası vermişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti İnceleme Ekonomi Haberler

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