Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye 50 Milyon Dolarlık İhracat

Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan son 4 ayda Suriye'ye gıda, sanayi ve inşaat malzemeleri dahil olmak üzere toplam 50 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Müteakip süreçte Türkiye-Suriye arasında ikili taşımacılığın başlayacağı bildirildi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan son 4 ayda 50 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Suriye'de iç savaşın sona ermesinin ardından bölgedeki ticaret gelişti. Uluslararası Nakliyeciler Derneği temsilcisi Hamit Zaimoğlu, Suriye'ye yönelik ihracatla ilgili bilgiler verdi. Zaimoğlu, son 4 ayda Suriye'ye gıda, sanayi ve inşaat malzemesi olmak üzere 50 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi. Zaimoğlu, "Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye yapılan ihracat son 4 ayda 50 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gümrükten geçen TIR sayısı da 53 bine ulaştı. Bu oldukça iyi bir gelişme. Transit ticaret ihracat ve ithalat artma noktasındandır. Ulaştırma ve Ticaret Bakanlığımızın girişimiyle Suriye yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde kasım ayı itibarıyla Türkiye-Suriye arasında ikili taşımacılık başlayacak. Orta Doğu ülkelerine kadar gidilecek. En kısa sürede Orta Doğu ile ticarette eski günlerimize geri döneceğizö dedi.

