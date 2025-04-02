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CHP'nin Boykot Çağrısı İzmir'de Etkili Olmadı

CHP'nin Boykot Çağrısı İzmir'de Etkili Olmadı
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CHP tarafından yapılan boykot çağrısı İzmir'de karşılık bulmadı. Marketler ve çarşılarda kalabalık görüntüler dikkat çekerken, AK Partili milletvekilleri de alışveriş yaptı. Milletvekili Kırkpınar, boykotun halk tarafından dikkate alınmadığını vurguladı.

CHP tarafından yapılan boykot çağrısı İzmir'de karşılık bulmadı.

Çarşı ve pazarlarda aynı zamanda marketlerde yoğunluk gün boyu devam etti. Özellikle bazı vatandaşlar bugün ihtiyaçları olmadığı halde alışveriş yaptıklarını beyan ederken, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar kızı ile birlikte alışveriş yaptı.

Boykot çağrısının vatandaşlar tarafından karşılık bulmadığını belirten Milletvekili Kırkpınar, bazı vatandaşların ihtiyacı olmadığı halde aileleri ile birlikte alışveriş yaptıklarına şahit olduğunu vurguladı. Kırkpınar, "CHP Genel Başkanı Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı yaptığı bu çağrı ile net bir şekilde görülmüştür. Özel'in bu çağrısı CHP'yi, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Sayın Özel siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak ve sosyal bölücülük yaparak yolsuzluğun üstüne kapatmaya çalışmaktadır. Özgür Özel'in Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece CHP'ye zarar vermiştik. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot etmiştir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş ve Kemalpaşa İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar da ilçelerinde bulunan esnafları ziyaret edip alışveriş yaptılar. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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