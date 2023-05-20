CHP'li Gaytancıoğlu: Buğday alım fiyatı açıklanmalı

CHP 27. Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin bazı bölgelerinde hasadın yaklaşmasına rağmen buğday alım fiyatının açıklanmadığına dikkat çekti. Gaytancıoğlu, "Üretici fiyat bekliyor ve beklediği fiyatta en az 10 lira ve bir destek primi. Destek primi de en az 1.5-2 lira olması lazım yani bu buğdayı sattığı zaman üretici cebine en az 11-11,5 lira destekle birlikte para koyması lazım" dedi.

CHP 27. Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün buğday tarlasında yaptığı açıklamada, buğday taban alım fiyatının açıklanması gerektiğini ifade etti. Üreticinin kilogram satış fiyatı beklentisinin 10 lira olduğunu kaydeden Gaytancıoğlu, destek priminin de artması gerektiğini ifade etti.

"HASAT BAŞLAYACAK ORTADA FİYAT YOK"

Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Üretici bunun gözünün içine baktı. Tohumunu seçti, ilaçladı, gübreledi artık Türkiye'nin birçok yerinde özellikle Çukurova'da hasat başlıyor. Bu buğdaylarda 1-1,5 ay sonra hasat edilecek ama ortada hala fiyat yok. Üretici gözünün içine baktı, 9-9,5 liralık maliyeti var. Geçen sene 7,5 liradan satış yapıldı. Şu anda piyasalarda ciddi bir düşüş var. İthalata da gümrük vergisi konuldu, iyi bir şey ama üretici fiyat bekliyor ve beklediği fiyat da en az 10 lira ve bir destek primi… Destek primi de en az 1,5-2 lira olması lazım yani bu buğdayı sattığı zaman üretici cebine en az 11-11,5 lira destekle birlikte para koyması lazım ki, peynir, yağ fiyatları artmış. Gübre, mazot her gün zam geliyor. Dolar fiyatı yükseliyor. Üretici de bir tüketici olduğu için her şeyden etkileniyor. Gıda enflasyonunda da etkileniyor, piyasadaki akaryakıt fiyatından da etkileniyor. Yeniden gübre, mazot alması lazım o nedenle şu anda herkes Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna endekslenmişken üreticiyi unutmayalım."

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023