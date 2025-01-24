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CHP'li Arpacı'dan Denizli OSB Yönetimine Ziyaret

CHP'li Arpacı'dan Denizli OSB Yönetimine Ziyaret
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Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nu ziyaret ederek sanayicilere destek sözü verdi ve bölgedeki projeler hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunu ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Selim Yaymanoğlu ve Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Can Sirkeci, Mehmet Çalışkan, İsmail Aslan ve Bölge Müdürü Ahmet Taş, Denizli OSB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı'yı ağırladı.

Denizli OSB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, Başkan Derya Baltalı, Milletvekili Şeref Arpacı'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ederken, bölgede yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler verdi. Milletvekili Arpacı, Denizli OSB'deki çalışmaları takip ve takdir ettiğini belirterek, bölgenin gelişimi adına sanayicilerin ihtiyaç duyduğu her türlü destek için çaba göstereceklerini de vurguladı.

Başkan Derya Baltalı ise, bölgedeki mevcut büyümeyi hızla genişletmeyi ve bu projelerle birlikte bölgede katma değerli üretimi arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, yerel yönetimlerle birlikte uyum içinde çalışarak Denizli OSB'yi Türkiye'nin önde gelen sanayi bölgelerinden biri haline dönüştürmeyi istediklerini vurguladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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