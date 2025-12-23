CHP Genel Başkanı Özel'den yeni asgari ücrete tepki

Yeni asgari ücretle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün resmi açlık sınırı 30.000 liradır. Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır. Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39.000 lirayı istedik." sözleriyle tepki gösterdi.

ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 LİRA OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararını, hükümet ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı. Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini bildirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK YORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni asgari ücrete sert tepki gösterdi. Özel, asgari ücretin ilk kez açlık sınırının altında kaldığını söyledi. Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "AK Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti %27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı. Bugün resmi açlık sınırı 30.000 liradır.

"İLK KEZ AÇLIK SINIRININ ALTINDA AÇIKLANDI"

Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır. Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39.000 lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan AK Parti sokağın sesini duymadı, 2026'nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti. Bu ülkede havaalanını, köprü, yol işleten zenginlere geçiş garantisi var ama asgari ücretlilere geçim garantisi yok!

İşte AK Parti'nin kara düzeni budur! Kimse yanlışa düşmesin. Bu rakamın, bu rezaletin tek sorumlusu Sayın Erdoğan'dır. 25,1 milyon insanın imza vererek 'git' dediği, bu dakikalarda milyonlarca çalışanın başını öne eğdiren Erdoğan, artık sandıktan kaçamaz. 2026 geçim yılı olamayacağına göre 2026 seçim yılıdır!!!"