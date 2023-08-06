CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: Doğalgazın Bedava Yapılması Sanayiyi Olumsuz Etkiledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, seçim döneminde Karadeniz doğalgazı henüz sisteme verilmeden iktidarın konutlarda doğalgazı bir ay boyunca bedava yapmasının sanayiyi olumsuz etkilediğini belirterek, "İthal doğalgaz üzerinden yapılan bu propaganda milletin parasıyla oluşan Hazine'ye ek yük getirirken; diğer yandan da enflasyonun düşük gösterilmesiyle kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına yapılan artışı olumsuz etkiledi. Şimdi de resmi rakamlar bize gösteriyor ki; sanayide doğalgaz tüketimi düşmüş. Üretimin temel bir girdisi olan doğalgaz tüketiminin düşmesi sanayide üretimin düşmesi anlamına geliyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, seçim döneminde Karadeniz doğalgazı henüz sisteme verilmeden iktidarın konutlarda doğalgazı bir ay boyunca bedava yapmasının sanayiyi olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Geçen Mayıs ayında doğalgazda konut tüketimi artarken, sanayi tüketiminin ise düştüğüne dikkat çeken Akın, şunları söyledi:

"KONUT TÜKETİMİNDE REKOR ORANDA ARTIŞ YAŞANIRKEN; DİĞER TÜM SEKTÖRLERİN TÜKETİMİNDE OLAĞANÜSTÜ DÜŞÜŞLER YAŞANDI"

"EPDK'nın açıkladığı resmi verilere göre konut tüketiminde rekor oranda artış yaşanırken; diğer tüm sektörlerin tüketiminde olağanüstü düşüşler yaşandı. Mayıs ayında toplam tüketim önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 27,69 oranında artarken en büyük artış yüzde 106 oranıyla konut tüketiminde oldu. Konutlarda; Mayıs 2022'de 886 milyon metreküp doğalgaz tüketilirken; Mayıs 2023'te tüketim 1 milyar 833 milyon metreküpe çıktı.

Konut tüketimi yerli gaz algısıyla ithal gaz üzerinden bedava yapılınca arz güvenliğinin sağlanması için tüketimin başka alanlarda kısıtlanması gerekti. EPDK'nin resmi verilerine baktığımızda konut tüketimi hariç neredeyse diğer bütün tüketim alanlarında düşüş yaşandığı görülüyor. Enerji sektöründe yüzde 15,06, ulaşım sektöründe yüzde 19,93, toplam tüketimde en büyük paya sahip olan sanayi sektöründe ise yüzde 11,17 oranında düşüş yaşandı. Sanayide en fazla düşüş yaşanan alan yüzde 87,96 oranıyla gübre sektöründe yaşandı.

"DOĞALGAZ TÜKETİMİNİN DÜŞMESİ SANAYİDE ÜRETİMİN DÜŞMESİ ANLAMINA GELİYOR"

İthal doğalgaz üzerinden yapılan bu propaganda milletin parasıyla oluşan Hazine ek yük getirirken; diğer yandan da enflasyonun düşük gösterilmesiyle kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına yapılan artışı olumsuz etkiledi. Şimdi de resmi rakamlar bize gösteriyor ki; sanayide doğalgaz tüketimi düşmüş. Üretimin temel bir girdisi olan doğalgaz tüketiminin düşmesi sanayide üretimin düşmesi anlamına geliyor. Küçük bir paya sahip olsa da gübre üretimdeki düşüş halihazırda pahalı olan gübrenin daha da pahalı olmasına; bu da gıda fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacak."