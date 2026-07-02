İnşaat sektörü 'CF İstanbul İnşaat Endüstrisi İhracat Fuarı'nda buluştu

İNŞAAT sektörünü uluslararası alıcılarla buluşturan CF İstanbul İnşaat Endüstrisi İhracat Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuar kapsamında Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) tarafından İstanbul'un güncel imar yönetmeliğine uygun çatı sistemlerine ilişkin canlı uygulamalar gerçekleştirildi.

2-4 Temmuz tarihleri arasında İstanbul fuar Merkezi'nde düzenlenen CF İstanbul İnşaat Endüstrisi İhracat Fuar'ında 200'ün üzerinde firma 155 stantta ürün ve hizmetlerini tanıttı. 20'den fazla ülkeden katılımcının yer aldığı fuarda; yapı malzemeleri, çimento ve beton teknolojileri, çelik konstrüksiyon, prefabrik yapılar, cephe sistemleri, çatı ve yalıtım çözümleri, HVAC-R sistemleri, sıhhi tesisat, banyo ve mutfak ekipmanları, kapı ve pencere sistemleri, asansör teknolojileri, akıllı bina otomasyonları, bina elektriği, enerji altyapıları, aydınlatma çözümleri, elektrikli araç şarj istasyonları ile peyzaj ve şehircilik uygulamaları gibi çok sayıda ürün grubu ziyaretçilerle buluştu.

ÇEKİ: ÜLKEMİZDE ÇATI SANAYİSİ OLDUKÇA GELİŞMİŞ DURUMDA

Fuarla ilgili konuşan ÇATIDER Başkanı Levent Çeki, "CF İstanbul İnşaat Endüstrisi İhracat Fuarı, inşaat endüstrisini bir araya getiriyor. So Fuar Organizasyonu ile ÇATIDER olarak burada bir iş birliği gerçekleştirdik. Buradaki temel amacımız, fuarı ziyaret edenlere günümüzde yaygınlaşan mansard çatı uygulamalarının nasıl yapıldığını ve farklı malzemelerle nasıl uygulandığını birebir göstermektir. Burada birbirinden farklı çatı detayları yer alıyor. Kiremitten bitümlü örtüye, metal çatıdan seramik çatı kaplamasına kadar farklı çatı uygulamalarını ziyaretçiler görebilecek. Bunları gelen ziyaretçilerle paylaşmak istiyoruz. Ülkemizde çatı sanayisi oldukça gelişmiş durumda ve çok başarılı üreticilerimiz bulunuyor. Çeşitli ürünler üretiyoruz ve bunları yurt dışından gelen ziyaretçilere de tanıtmayı amaçlıyoruz. Ziyaretçiler, ürünlerle veya uygulamalarla ilgili akıllarına takılan soruları burada uygulama yapan ustalarımıza yöneltebilir" ifadelerini kullandı.

'ÇATI BOŞLUKLARININ VERİMLİ KULLANILMASINI PLANLIYORUZ'

Çeki, canlı çatı uygulamasının önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu konunun önemli olmasının nedeni, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin plan notu değişikliğiyle uygulamaya aldığı mansard çatı sistemlerinin binalara bir kat ilave etme imkanı sağlamasıdır. Yani binanın üzerine çatı formunda bir kat daha ekleyerek bağımsız bölüm ruhsatı alabiliyorsunuz. Bunun en büyük avantajı ise çoğu binada atıl durumda kalan çatı boşluklarının yaşam alanlarına dönüştürülebilmesidir. Mansard çatı uygulamaları sayesinde binalarımızdaki çatı aralıklarının verimli şekilde değerlendirilmesini ve kullanılmasını hedefliyoruz. Bu konuda önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle ilçelerde bu çatı uygulamaları bundan sonra birçok kişinin dikkatini çekecektir. Burada temel olarak anlatmak istediğimiz konu ise bu uygulamalarda nelere dikkat edilmesi gerektiğidir. Kullanılan ürünlerin kaliteli olması, işçiliğin kalifiye kişiler tarafından yapılması ve detayların doğru şekilde çözümlenmesi büyük önem taşıyor. Bu organizasyonda tüm bunları ziyaretçilerimize göstermek ve bilgilerimizi onlarla paylaşmak için buradayız. Umarım faydalı olur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı