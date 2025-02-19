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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ASKİ'ye 5.1 milyon lira atık cezası verdi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) atık yönetimi konusunda uygunsuzlukları nedeniyle 5.1 milyon lira ceza kesti. Bakanlık, ASKİ'nin ayrıca Tuz Gölü'ne ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık su deşarj ettiği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)'ye Tuz Gölü'ne ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık su deşarj edildiği ve lisanssız katı atık depolandığı gerekçesiyle toplam 5 milyon 130 bin 806 TL ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ASKİ'ye 5.1 milyon lira atık cezası verdi

5 MİLYON 130 BİN 806 LİRA CEZA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımız ekiplerince, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı, ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ASKİ'ye 5.1 milyon lira atık cezası verdi

Yine atık suların arıtımı için ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı; ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık suların ise usulsüz şekilde Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki Tuz Gölü'ne deşarj edildiği belirlenmiştir. Söz konusu iki ihlalle ilgili ASKİ'ye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden toplam 5 milyon 130 bin 806 TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ASKİ'ye 5.1 milyon lira atık cezası verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ASKİ'ye 5.1 milyon lira atık cezası verdi
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYusuf Kanat:

siz kendinizi yırtsanız da akp ankarayı alamaz

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Haber YorumlarıAhmet Tunc:

Türkiye'de en pahallı su Ankaradadır M3 34 lira... hani su temel yaşam malzemesi ve ucuzlayacaktı...

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