Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ASKİ'ye 5.1 milyon lira atık cezası verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)'ye Tuz Gölü'ne ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık su deşarj edildiği ve lisanssız katı atık depolandığı gerekçesiyle toplam 5 milyon 130 bin 806 TL ceza uyguladı.

5 MİLYON 130 BİN 806 LİRA CEZA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımız ekiplerince, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı, ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yine atık suların arıtımı için ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı; ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık suların ise usulsüz şekilde Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki Tuz Gölü'ne deşarj edildiği belirlenmiştir. Söz konusu iki ihlalle ilgili ASKİ'ye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden toplam 5 milyon 130 bin 806 TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.