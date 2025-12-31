Cevdet Yılmaz: 2026'da programımızı kararlılıkla uygulayacağız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026 yılı boyunca programımızı kararlılıkla uygulayarak; vatandaşlarımızın satın alma gücünün yükseldiği, kalıcı refahın güçlendiği bir zemini adım adım inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, "2025 yılı, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda; ekonomiden sosyal politikalara, diplomasiden şehirleşmeye uzanan geniş bir alanda yoğun çalışmalar yürüttüğümüz bir yıl oldu. Bu yıl, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uyguladığımız programla; istikrarı güçlendiren, kapsayıcı refahı önceleyen politikalarımızı hayata geçirdik. Büyümede, ihracatta, turizmde olumsuz dış koşullara rağmen kazanımlarımızı daha ileriye taşımayı başardık. Enflasyonda başlayan düşüş eğilimi sonucunda, ocak ayı itibarıyla 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz. 2026 yılı boyunca da programımızı kararlılıkla uygulayarak; vatandaşlarımızın satın alma gücünün yükseldiği, kalıcı refahın güçlendiği bir zemini adım adım inşa etmeye devam edeceğiz. Gıda, enerji, lojistik ve konut başta olmak üzere kritik alanlara öncelik vermeyi; eğitim, sağlık, adalet ve emniyeti yine vazgeçilmez önceliklerimiz arasında tutmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'2026 ÜLKEMİZ İÇİN 'ZİRVELER YILI' OLACAK'

2025 yılının, deprem bölgesinin yeniden ihyasında önemli eşiğin aşıldığı bir yıl olduğunu belirten Yılmaz, "Söz verdiğimiz gibi, 455 bininci konutu hak sahiplerine teslim ederek depremin yaralarını sarmada büyük bir mesafe katettik. 2026'da ise 500 bin sosyal konut hamlesiyle hem vatandaşlarımızın kendi evlerine kavuşmalarını sağlayacak büyük bir seferberliği başlatıyor hem de dirençli şehirler inşa etme politikamızı daha geniş bir tabana yayıyoruz. Güvenlik alanında 'Terörsüz Türkiye' yolunda büyük bir mesafe kaydettik. 'Terörsüz Türkiye' ve terörsüz bölge hedefiyle; iç cephemizi tahkim edecek, bölgemizde oluşan güvenlik ikliminin yayılmasıyla hem ülkemizin hem de bölgemizin kalkınmasına güçlü bir ivme kazandıracağız. Dış politikada ise barış ve istikrara katkı veren etkin diplomasi anlayışımızı sürdürdük. Suriye'de kalıcı barış ve yeniden yapılanma, Gazze'de ateşkesin sağlanması, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki süreçlerde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatif alan liderliğiyle aktif ve yapıcı bir diplomatik rol üstlendik. 2026 yılında da çatışmaların yerini barışın aldığı bir bölgesel ve küresel iklim için gayretle çalışacağız. NATO Zirvesi'nden BM Taraflar Konferansı COP31'e, Türk Devletleri Zirvesi'nden Antalya Diplomasi Forumu'na; 2026 yılı ülkemiz için bir 'Zirveler Yılı' olacaktır. Bölgemizin ve dünyanın temel meseleleri ev sahipliğimizde ele alınacaktır. Gereksiz polemiklerden ve yapay tartışmalardan uzak durarak; gerçekçi, sonuç odaklı ve insanı merkeze alan politikalarımızı güçlü bir koordinasyon ve ortak akıl anlayışıyla hayata geçirmeye devam edecek, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile her alanda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, 2026 yılının ülkemiz, milletimiz ve başta mazlum coğrafyalar olmak üzere tüm insanlık için barışa, huzura ve refaha vesile olmasını diliyorum. Sağlıkla, umutla ve sevdiklerinizle birlikte nice yıllara" açıklamasında bulundu.