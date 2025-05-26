Çerkezköy'deki yeni yaşam projesi Eska Edition'ın satışı başladı

ESKA Group'un 1,2 milyar TL yatırımla Çerkezköy'de inşa edeceği Eska Edition'da satışlar başladı. 346 konut, 42 mağaza ve 40 ofisten oluşan projede 1+1 ve 2+1 daire seçeneklerinin yer aldığı Eska Edition, İstanbul'a yakın konumuyla öne çıkıyor. Hızla gelişen ve çok hızlı göç alan bölgenin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak karma olarak tasarlanan projenin yaşam kalitesini artırmak isteyenler ve yatırımcılar için de fırsatlar sunması hedefleniyor.

Lansman toplantısında konuşan Eska Grup'un Kurucu Ortağı Semih Arda, "İlerleyen dönemde İstanbul'un kuzey yakasındaki Göktürk, Kemerburgaz gibi bölgelerde de yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu bölgelerin yatırıma ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. İstanbul'un deprem riski göz önüne alındığında, kuzey hattının daha güvenli bir alan olduğu biliniyor. Eğer bu bölgelerde kentsel dönüşüm hızlandırılamıyorsa, nüfusun bu alanlara yönlendirilmesi de önemli bir çözüm olabilir" dedi.

Eska Group, sanayi, ticaret ve ulaşım yatırımlarının merkezi haline gelen ve İstanbul'a yakınlığıyla dikkat çeken Çerkezköy'de hayata geçirdiği konut projelerine bir yenisini ekledi. Çerkezköy'ün kalbinde, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde iki etap halinde yükselecek olan Eska Edition, toplam 346 konut, 42 mağaza ve 40 ofisten oluşuyor. İlk etabının 24 ay içinde tamamlanması hedeflenen projenin ayrıca dünyaca ünlü Accor Grup'a ait 146 odalı IBIS Otel'e de ev sahipliği yapması planlanıyor.

PROJENİN BAŞLANGIÇ FİYATLARI

Eska Edition projesinde 96 adet 1+1, 96 adet 2+1 daire yer alıyor. 1+1 daireler 60 metrekare ve başlangıç fiyatı, peşin ödemelerde 2.720.000 TL. 2+1 daireler de iki farklı tip bulunuyor. 78 metrekare 2+1 dairelerin peşin ödemelerde başlangıç fiyatı 3.600.000 TL iken 86 metrekare 2+1 dairelerin başlangıç fiyatları peşin ödemelerde 4.200.000 TL'den başlıyor. Peşin ödeme imkanın yanı sıra vadeli fiyatlardan yüzde 30 peşin, 18 ay taksitli ödeme alternatifi sunan Eska Edition'da kısa süre için peşin fiyatına yüzde 50 peşinat, diğer yüzde 50 için vade farksız 12 ay taksit uygulanıyor.

'GÜVEN ALGISI YÜKSEK BİR MARKAYIZ'

Eska Group'un Krucu Ortağı Giray Engin Baysak, 2020 yılından bu yana tamamı Çerkezköy'de olmak üzere 4 markalı konut projesi gerçekleştirdiklerini belirterek bugüne kadar yaklaşık 150 bin metrekare inşaat alanında 850 konut ve 100'e yakın ticari üniteyi başarıyla tamamlayıp teslim ettiklerini açıkladı. Baysak, sözlerine şöyle devam etti:

"Geliştirdiğimiz projeler genellikle konut ve ticari alanlardan oluşuyordu. Bu ticari alanlar, 50 ila 150 metrekare arasında değişen, mağazaların ve esnafların kiralayarak faaliyet gösterebileceği tipik alanlardı. Ancak bu yeni projemizde önemli bir fark bulunuyor: Bu projede mini bir AVM, yani bir çarşı yer alıyor. Yaklaşık 40 adet bağımsız bölümde birçok farklı faaliyet yürütülebilecek alanlar mevcut. Restoranlardan tekstil mağazalarına, kurumsal firmalara kadar çeşitli sektörlere hitap eden ticari alanlar bulunuyor. Dinamik yapımızla üretime ve istihdama katkı sağlayan, istikrarlı büyüme hedefinde olan bir grup yapımız var. İnşaatın yanı sıra yeme-içme ve kuyumculuk sektörlerinde yatırımlarımız bulunuyor. Accor grubun dünyaca ünlü IBIS oteline projemizde yer vererek turizm sektörüne de girmiş bulunuyorum. Ayrıca enerji sektöründe yeni bir girişimimiz bulunmakta."

'GÖL ÇEVRESİNDE İNSANLARIN SOSYALLEŞEBİLECEĞİ ALANLAR TASARLADIK'

Çerkezköy son yıllarda on binlerce göç aldığını ve hızla almaya davam ettiğini vurgulayan Baysak, şunları söyledi:

"Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul'dan 1 saate rahatlıkla ulaşılabiliyor olması, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan pek çoğunun Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOBS) faaliyet göstermesi, bu firmaların yarattığı iş hacmi ve istihdam imkanları ile bölgeye yapılan dev yatırımlar Çerkezköy'ü son yılların yükselen değeri haline getirdi. Ulaştırma Bakanlığı'nın sitesinde verdiği bilgilere göre İstanbul-Edirne-Kapıkule arasındaki süreyi 1,5 saate indiren yüksek hızlı trenin Çerkezköy-Kapıkule hattı, bu yılsonunda açılıyor. İnşaatının yaklaşık yüzde 40'ı tamamlanan Halkalı- Çerkezköy Hızlı Tren Hattı ise 2 yıl sonra tamamlanarak İstanbul ile Çerkezköy arasını 20 dakikaya düşürecek. Ayrıca TOKİ projesi olarak Kapaklı'da Yeşil OSB konseptinde yepyeni bir organize sanayi bölgesi de hayata geçirecek Özellikle Flora Etabı'nın peyzajında yeşil alanlara önem verdik ve doğal bir orman havası yaratmaya çalıştık. Yapay bir göl oluşturduk ve bu göl çevresinde insanların sosyalleşebileceği alanlar tasarladık. Çocuklar için oyun alanları, yetişkinler için yoga ve pilates yapılabilecek yeşil dinlenme alanları da projeye dahil edildi. Ön cephede yer alan Kent Etabı ve IBIS Otel'in bulunduğu alanda ise mağazalarla birlikte daha sınırlı ama yine de çarşı ve peyzaj alanları yer alıyor. Burada da insanların hem ticari alanlarda vakit geçirebileceği hem de sosyalleşebileceği alanlar mevcut. Her projemizde, insanların yalnızca evlerinde vakit geçirmesini değil, dış mekanlarda da arkadaşlarıyla buluşabilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal ve yeşil alanlar oluşturmayı önemsiyoruz."

'HIZLI GÖÇ ALAN BİR BÖLGEDE'

Eska Grup Kurucu Ortağı Gökhan Kavlak ise Eska Edition'ın sunduğu yüksek yaşam kalitesinin yanı sıra yatırım değerine dikkat çekti. Çerkezköy'ün hem hızlı göç alan hem de hızla değerlenen bir bölge olduğunu ifade eden Kavlak, "Biz de bölgede hızla artan konut ihtiyacını karşılamak üzere Çerkezköy'de 5 yılda 5'inci projemiz olan Eska Edition'ı hayata geçiriyoruz. Projemizin diğer projelerimizden farkı, Trakya'da hayata geçirilen ilk karma proje olması. Bu projede hem ofisler, ticari üniteler, otel hem de konutlar bir arada yer alıyor. Önceki projelerimizde genellikle konut ve ticari alanlar geliştiriyorduk. Ancak bu kez turizm, otelcilik ve ofisleri de kapsayan bir karma yapı tasarladık. Trakya'nın ilk karma projesi olacak. Çerkezköy, Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden biri. Ülke çapında bilinen pek çok firmanın fabrikası burada bulunuyor. İstanbul'a oldukça yakın bir konumda yer alıyor ve devletimizin planladığı hızlı tren hattı ile ulaşım süresinin 20-25 dakikaya düşmesi hedefleniyor. Biz bu bölgeyi çok iyi tanıyoruz; yıllardır orada ticaret yapıyoruz, aynı zamanda bölgede yaşıyoruz. Bu yüzden bölgenin gelişimine birebir tanıklık ediyoruz ve geleceğine dair inancımız tam" dedi.

PROJENİN, BÖLGEDE YATIRIM YAPACAK FİRMALARA DA ÖRNEK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Projenin bölgede fark yaratacağına inandıklarını belirten Kavlak şunları söyledi:

"Çünkü Trakya'da daha önce böyle bir karma proje yapılmadı. Lokasyon olarak da çok avantajlı bir konumda: Çerkezköy'de iki AVM'nin tam ortasında yer alıyor. Hem bölgeye hem de kendi firmamıza güveniyoruz. Bu projenin, bundan sonra bölgede yatırım yapacak ya da inşaat gerçekleştirecek firmalara da örnek olacağını düşünüyoruz. Çerkezköy'deki bu beşinci yatırımımızla bölgedeki çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz."

FLORA ETABI 24 AYDA TESLİM EDİLECEK

Eska Grup'un Kurucu Ortağı Semih Arda da Eska Group'un 5 yılda 5'inci projesi olan Eska Edition'ın yaklaşık 15 bin metrekare arsa üzerinde 346 konut, 42 mağaza, 40 ofis ve bir otel yapısından oluştuğunu söyledi. Projenin ilk etabı olan ve iki bloktan oluşan Flora'daki 192 konutu 24 ay içinde teslim etmeyi planladıklarını ifade eden Arda "Yüzde 60'ı peyzaj alanlarından oluşan projemizde yürüyüş yolları, su formları, çeşitli bitki ve ağaç türlerinden oluşan yeşil alanlar, sosyal tesisler, spor tesisleri, otopark alanları ve mağazalar yer alıyor" şeklinde konuştu.

Flora etabındaki dairelerin 1+1 ve 2+1 olarak tasarlandığını anlatan Arda, "Geleceğin yaşam alanlarını inşa etmek üzere yola çıkan Eska Group olarak Çerkezköy'de bölgenin gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunacağına inandığımız Eska Edition'ı karma yaşam konseptiyle tasarladık. Yatay mimarinin öne çıktığı proje, giriş katlarında mağazaların yer aldığı 8 katlı bloklardan oluşuyor. Bu projemizde enerji verimliliğine büyük önem verdik. Cephede enerji verimliliğin ön planda olduğu farklı malzemeler kullandık. Ayrıca geri dönüşüme uygun alt yapı ve peyzaj yapısı, araç şarj üniteleri gibi yenilikçi yaklaşımlar, bu projenin en önemli özellikleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

'GÖKTÜRK, KEMERBURGAZ GİBİ BÖLGELERDE DE YATIRIM YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Emtia fiyatlarındaki hızlı değişim ve enflasyonist ortam nedeniyle maliyetlerin günlük olarak farklılık gösterebildiğini söyleyen Arda, "Arsa hariç inşaat maliyetimiz metrekare başına yaklaşık 22- 23 bin TL civarında. Bu rakama arsa ve operasyonel maliyetler dahil değil; onlar da projeye göre değişkenlik gösteriyor. Çerkezköy, uzun süredir radarımızda olan ve bugüne kadar yaklaşık 800 konut teslim ettiğimiz bir bölge. Gelişen ekonomik koşullar, bölgede yeni açılacak olan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin etkisi, sanayi altyapısı, deprem kuşağından uzak oluşu ve İstanbul'a olan yakınlığı gibi etkenler, burayı cazip bir yatırım noktası haline getiriyor. İlerleyen dönemde İstanbul'un kuzey yakasındaki Göktürk, Kemerburgaz gibi bölgelerde de yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu bölgelerin yatırıma ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. İstanbul'un deprem riski göz önüne alındığında, kuzey hattının daha güvenli bir alan olduğu biliniyor. Eğer bu bölgelerde kentsel dönüşüm hızlandırılamıyorsa, nüfusun bu alanlara yönlendirilmesi de önemli bir çözüm olabilir" dedi.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına çevreye duyarlı projeler üretmeye büyük önem verdiklerini söyleyen Arda, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm projelerimizde elektrikli araçlar için şarj üniteleri yer alıyor. Çatılarda klasik çatı yapımı yerine doğru yalıtım çözümleriyle ilerliyor, böylece güneş enerjisini kullanarak peyzaj alanlarının aydınlatmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda çatıda biriken yağmur sularını su depolarında toplayarak peyzaj sulamasında kullanıyoruz. Bu gibi sürdürülebilir çözümleri geliştiriyor ve yenilikleri yakından takip ederek projelerimize entegre etmeye devam ediyoruz."