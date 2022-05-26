Cep telefonu alacaklara kötü haber! Resmi Gazete'de yayımlanan kararla TRT bandrol ücretleri artırıldı - Haberler

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Cep telefonu alacaklara kötü haber! Resmi Gazete'de yayımlanan kararla TRT bandrol ücretleri artırıldı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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TRT bandrol ücretleri ile ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre cep telefonlarında yüzde 10 olan TRT bandrol oranı yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14'e, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4'e çıkarıldı. Bandrol oranlarındaki değişiklik cep telefonları fiyatlarının da artmasına neden olacak.

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bandrole tabi eşyanın cins ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarının (GTİP) yer aldığı liste değiştirildi.

Bandrole tabi cihazlar ve bandrol oranlarının yer aldığı listeye göre, ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazların bandrol oranları yenilendi.

Televizyon, video kameralar ve radyolarda yüzde 16 olan bu oran sabit bırakılırken, cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14'e, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4'e çıkartıldı.

Diğer cihazlarda ise (Radyolu ve/veya TV'li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar, radyolu kalemler, radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları) yüzde 8 olan TRT bandrol payı yüzde 14'e çıkarıldı.

Cep telefonu alacaklara kötü haber! Resmi Gazete'de yayımlanan kararla TRT bandrol ücretleri artırıldı

Cep telefonu alacaklara kötü haber! Resmi Gazete'de yayımlanan kararla TRT bandrol ücretleri artırıldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete, Cep Telefonu, Trt, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (12)

osman kara kara:

Devletin gözü vatandaşın cebinde. Dünyanın hiç bir ülkesinde böyle ağar vergi sistemi yok. ne alırsan 1 kendine 2 devlete alıyorsun...

Cevap Yaz 2 22 Yayından Kaldır
Serdar Sekman:

bu zamana kadar Cumhuriyet Tarihinde böyle bir şey ne gördüm ne duydum Resmen ülke iflas etmiş Halkın alım güçü kalmamış Tabloya bak ukrayna savaşıyor enflasyon yüzde 10 Rusyada enflasyon yüzde 17 ama Türkiyede yüzde 150 Enflasyon olmuş yazıklar olsun

Cevap Yaz 3 35 Yayından Kaldır
Burak Maden:

Oyuna gelmeyin reise devam

Cevap Yaz 28 4 Yayından Kaldır
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