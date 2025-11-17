Cengiz Enerji, Çerkeş RES'te Türkiye'nin En Büyük Rüzgar Türbinlerini Aktif Hale Getirdi

Cengiz Enerji, Çankırı Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali (RES) kapasite artırımı kapsamında Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerini devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 183 metre rotar çapı, 90 metre kanat uzunluğu ve 7,2 megavat güce sahip dev türbinler sayesinde yüksek verimlilik elde edilerek, santralin yıllık elektrik üretimiyle karbon emisyonu azaltım kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. DZ BANK'tan sağlanan 20 milyon dolarlık yeşil finansman desteğiyle hayata geçirilen yatırım, Cengiz Enerji'nin yenilenebilir enerji üretiminde verimlilik ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Cengiz Holding'in grup şirketlerinden Cengiz Enerji tarafından yürütülen Çerkeş RES kapasite artırımı projesi başarıyla tamamlandı.

Yeşil kredi kapsamında tamamlanan kapasite artırımıyla Çerkeş RES'in kurulu gücü 82,6 magavata ulaştı. Her biri 7,2 megavat gücünde olan yeni türbinler, 183 metre rotor çapı ve 90 metre kanat uzunluğu ile Türkiye'de kurulan en büyük kanatlı rüzgar türbinlerini oluşturuyor. Rekor uzunluktaki kanatlar sayesinde tek türbinden maksimum enerji üretimi sağlanıyor. Yıllık yaklaşık 54 bin ton karbon salımını engelleyecek Çerkeş RES çevreci teknolojileri ve verimlilik performansıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine önemli katkı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak, Çerkeş RES'in, Cengiz Enerji'nin sürdürülebilir büyüme vizyonunun en somut örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en büyük kanat uzunluğuna sahip rüzgar türbinlerini devreye alarak yenilenebilir enerji üretiminde verimlilik ve çevresel etki açısından önemli bir adım attık. Bu ölçek ve teknik nitelikteki bir projenin başarıyla tamamlanması, güçlü finansal yapımız ve uluslararası iş ortaklarımızla yürüttüğümüz etkin koordinasyonun bir sonucudur. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımız, yalnızca bugünün enerji ihtiyacını değil, geleceğin karbon nötr ekonomisini de şekillendirmeye katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.