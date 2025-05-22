ÇAYKUR'a 1.500 Mevsimlik İşçi Alımı için Kura Çekimi Başladı

ÇAYKUR'a 1.500 Mevsimlik İşçi Alımı için Kura Çekimi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇAYKUR, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında işe alacağı 1.500 mevsimlik işçi için 28.447 başvuru aldı. Kura çekimleri Rize'de başladı ve vatandaşlar süreci sosyal medya üzerinden takip edebiliyor.

ÇAYKUR'a bin 500 mevsimlik işçi alımı için kura çekimi başladı

RİZE - ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da bulunan fabrikalarında işe alacağı bin 500 kişi için 28 bin 447 kişi başvuruda bulunurken, alımlar için kura çekimleri bu sabah başladı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam edilmek üzere bin 500 mevsimlik işçi alacağını duyurdu. Bunların bin 162'sinin Rize'de, 224'ünün Trabzon'da, 94'ünün Artvin'de ve 20'sinin ise Giresun'da istihdam edileceği belirtildi. İşçi alımı için kura çekimleri ise bu sabah başladı. Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda Rize 4. Noteri Taner Ulutürk tarafından gerçekleştirilen kura çekilişinin olduğu salona vatandaşlar alınmadı. Kura çekilişini ÇAYKUR yetkilileri, sendika ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları salondan izledi. Vatandaşlar ise kura çekilişini canlı yayınlar aracılığı ile ÇAYKUR'un sosyal medya platformlarından takip edebiliyor.

Konu hakkında açıklama yapan ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, "Teşekkülümüz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki ünitelerimizde eksik iş gücü ihtiyacını karşılamak için buradayız. İŞKUR'a müracaat ederek ilanda belirlenen şartları sağlayan adaylar arasından noterimiz tarafından yapılacak kura çekimleri neticesinde bin 500 geçici işçi statüsündeki arkadaşımız ÇAYKUR ailesine katılacak. Kura sonuçlarının katılımcılara ve devletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER KALENDER - Ekonomi
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

Erdoğan ara seçim tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor

Aman dikkat! Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Kurtlar Vadisi'nin kaderini değiştiren kararı yıllar sonra açıkladı

Kurtlar Vadisi'nin kaderini değiştiren kararı yıllar sonra açıkladı
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.