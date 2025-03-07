Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirmesi sonuçlandı

Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesinde süreç tamamlandı. Söz konusu özelleştirmenin ihalesi saat 14.30'da yapıldı. İhale, "https://oib.gov.tr" adresinden canlı olarak yayınlandı. Santral, 20 milyar Türk lirası karşılığında Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi'ne devredildi.

SANTRALİN YENİ SAHİBİ AKÇADAĞ AŞ OLDU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) ait Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası için ihale düzenledi. İhaleye ilişkin teklif veren firmalar şöyle: Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu, DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi, Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açık arttırma sonucunda 20 milyar Türk lirası karşılığında Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi'ne devredildi.