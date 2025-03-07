ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu

Hamaney'e mektup gönderdi: Anlaşalım
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

71 kişiye mezar olan şehirden gelen son görüntüler dehşete düşürdü
Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanları hapis yatabilir

Çayırhan Termik Santrali'nin İhalelerini Akçadağ İnşaat Kazandı

Çayırhan Termik Santrali'nin İhalelerini Akçadağ İnşaat Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve maden sahaları, 20 milyar lira karşılığında Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi'ne devredildi. İhalede 5 yıl boyunca asgari 2 bin 50 personel çalıştırma şartı getirildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bulunan Çayırhan Termik Santrali ve maden sahaları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihaleyle 20 milyar lira karşılığında Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi'ne devredildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan bölgesinde bulunan termik santral ve maden sahalarının özelleştirme ihalesi, özelleştirilme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri bugün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ev sahipliğinde ve Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmazer başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplam 5 kapalı teklifin sunulduğu ihalede Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu, DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi ve Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi yer aldı.

İhalede teklifler ilk turda elemesiz olarak gerçekleşti ve kapalı zarflar içerisinde verildi. Kapalı olarak gerçekleştirilen ilk tur tekliflerinde en yüksek rakam 13 milyar 50 milyon lira oldu. Elemeli olarak gerçekleştirilen ikinci turda ise şirketler tekliflerini 13 milyar 50 milyon liradan başlattı. Bu turda en düşük teklifi veren DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi ihaleden elendi.

Ardından açık olarak gerçekleştirilen açık arttırmada Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi ve Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi 15 milyar 600 milyon lira olan ihalede yarıştı.

Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi açık arttırmanın kazananı oldu

İhaleden sırasıyla Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi, Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu çekilirken, 17 turun ardından Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi 20 milyar lira karşılığında açık arttırmanın kazananı oldu.

5 yıl boyunca asgari 2 bin 50 personel çalıştırma şartı bulunacak

Öte yandan Özelleştirme İdaresi, ihaleye istihdam şartı getirildiğini açıklamıştı. Buna göre santralde 5 yıl boyunca asgari 2 bin 50 personel çalıştırma şartı bulunacak. Peşin fiyat esasına göre yapılan ihalede peşin fiyatına vadeli ödeme söz konusu olmayacak. Vadeli ödeme yapmak isteyen yatırımcılar ihale bedelinin yüzde 20'sini peşin ödemek kaydıyla 72 ay vadeli ödeme yapabilecek. Vadeye bırakılan tutar için ise TÜFE-Yİ-ÜFE yıllık değişim oranlarının ortalaması esas alınarak vade farkı tahsil edilecek. İhalede devletin herhangi bir elektrik alım garantisi bulunmuyor. - ANKARA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Ebru'nun paylaşımından sonra eşinden "Ramazan" uyarısı geldi
img

Suriye'de tansiyon zirve yaptı, Türkiye'den ilk açıklama geldi
img

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

Yüzlerce Yahudi ordu korumasında ülkeye girdi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.