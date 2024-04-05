Kütahya'da Tarım Arazilerinin Kullanımı Projesi Kapsamında 327 Üreticiye Nohut Tohumu Dağıtıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi" projesi çerçevesinde 327 üreticiye yüzde 50 hibeli 37 bin 500 kilogram nohut tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün desteklediği "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi" projesi çerçevesinde Kaymakam Abdullah Gedik'in de katıldığı tohum dağıtım programında 327 çiftçiye yüzde 50 hibeli 3 bin dekar alanda ekilmek üzere 37 bin 500 kilogram Azkan cinsi nohut tohumu dağıtımı yapıldı

Kaymakam Abdullah Gedik, projenin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti. - KÜTAHYA