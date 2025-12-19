Castrol 2025'te büyüme ivmesini korudu

Castrol, bu yıl büyüme ivmesini koruyarak, binek ve motosiklet segmentlerinde pazarın üzerinde performans sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Castrol, 2025 performansına ilişkin sonuçları paylaştı.

Buna göre Castrol, hem Türkiye'de hem de bölgesel pazarlarda güçlü konumunu ve sektörel dönüşümdeki liderliğini ortaya koydu.

Castrol, Gemlik'teki üretim üssü, güçlü satış ağıyla orijinal ürün üreticisi işbirlikleri ve döngüsel iş modeli sayesinde, 2026'ya sürdürülebilir büyümesini pekiştirerek giriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Türkiye Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, oldukça hareketli bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Petrol Sanayi ve Emobilite Derneğinin açıkladığı 9 aylık resmi verilerden hareketle Türkiye madeni yağ pazarının 2025'te önceki yıla benzer bir seviyede kapanacağını öngördüklerini aktaran Tatlısöz, "Castrol, geçen yıl olduğu gibi 2025'te de pazarın üzerinde bir performans sergileyerek liderliğini pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Büyüme trendini bu yıl da sürdürdüklerine işaret eden Tatlısöz, binek motor yağlarında yüzde 5, motosiklet yağlarında yüzde 12'lik artışla markanın daralan pazarda büyüyen az sayıdaki oyuncudan biri olduğunu vurguladı.

Tatlısöz, "Bu performans sayesinde markamız, motosiklet, otomobil ve ağır ticari araç segmentlerinin tamamında pazar liderliğini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ivmenin arkasında Castrol'ün otomotiv üreticileriyle işbirlikleri ve güçlü satış kanallarından oluşan bir yapı olduğuna dikkati çeken Tatlısöz, şunları kaydetti:

"Castrol, yalnızca pazara hakim değil, aynı zamanda pazarın dönüşümüne yön veren oyuncu konumunu da güçlendirdi. Castrol'ün Avrupa'daki 8 üretim tesisinden biri olan Gemlik Üretim Tesisi de Türkiye ve geniş META coğrafyası için stratejik bir merkez olmayı sürdürüyor. Yaklaşık 64 yıldır üretime devam eden tesis, son 3 yılda yapılan 20 milyon dolarlık yatırımla kapasitesini 95 milyon litreden 135 milyon litreye çıkardı. Önümüzdeki dönemde ise hedef 2030'da 160 milyon litreye ulaşmak.

"Castrol, sektöre yeni bir değer zinciri kazandırdı"

Tatlısöz, işlerinin sadece yağı üretip satmak olmadığını, bunun sonrasını da düşünen bir yapılarının bulunduğunu belirterek, "İş yapış biçimlerimizi doğrusaldan döngüsele dönüştürdük ve bunun en önemli somut adımlarından birini geçtiğimiz aylarda lanse ettiğimiz 'Castrol Daha Döngüsel' programıyla attık." ifadelerini kulandı.

Castrol'ün, Türkiye'de ilk kez uygulanmaya başlayan döngüsel iş modellerinden biri olan programla yalnızca ürün tarafında değil, iş yapış biçimlerinde de liderliğini ortaya koyduğunu anlatan Tatlısöz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her yıl ciddi miktarda kullanılmış yağ ortaya çıkmasına rağmen bunların ancak yaklaşık yüzde 30'u toplanabiliyor. Castrol, bu kullanılmayan potansiyeli harekete geçiren bir sistem tasarlayarak sektöre yeni bir değer zinciri kazandırdı. TAYRAŞ işbirliğiyle yürütülen modelde, kullanılmış yağlar müşteri noktalarından toplanıyor, ileri rafinasyon teknolojisiyle baz yağa dönüştürülüyor ve Castrol tarafından otomotiv dışı ürünlerin yeniden üretiminde değerlendiriliyor. Programa katılan işletmeler, teslim ettikleri kullanılmış yağ miktarına göre bedelsiz Castrol ürünü alarak hem ekonomik hem çevresel kazanç elde ediyor. Bu model, üreticilerden tedarikçilere, servislerden son tüketicilere kadar tüm paydaşlar için ortak değer yaratıyor. Önümüzdeki yıl da paydaşlarımızın artmasıyla bu programı daha sık konuşacağız."