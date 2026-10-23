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Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz, ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu söyledi

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Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz, ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu söyledi
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ÇTB Başkanı Selim Yılmaz, iş dünyası temsilcileri ve basın mensuplarının hayırlı olsun ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Ziyaretlerde Çarşamba'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ile iş birliğinin önemi öne çıktı.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz, gündemlerinde Çarşamba'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar olduğunu söyledi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve yeni meclis üyelerine yönelik hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. İş dünyası temsilcileri ve basın mensupları, ÇTB yönetimini ziyaret ederek yeni döneme ilişkin iyi dileklerini iletti. Bu kapsamda iş insanları Celaleddin Yılmaz, Cengiz Yılmaz, Faruk Köse, Furkan Karahan, Musa Köse ve Necmettin Toraman, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve yeni meclisine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdülkerim Pala ve Musa Taşan, Meclis Başkanı Murat Yaralı ile Meclis Başkan Yardımcısı Samet Öztekin de hazır bulundu. Görüşmede, Çarşamba'nın ticari ve ekonomik gelişimi ile ilçenin iş dünyasını ilgilendiren güncel konular değerlendirildi.

Çarşamba Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emin İnan, Başkan Yardımcısı Emin Coşkundere ve Cemiyet üyesi Yaşar Karaman, ÇTB yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdülkerim Pala ve Musa Taşan, Meclis Başkanı Murat Yaralı ile Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gün'ün iştirak ettiği ziyarette, yerel basının ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimindeki rolü, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve Çarşamba'nın gündemindeki konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kazım Gençtomurcuk ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de ÇTB Başkanı Selim Yılmaz ve yeni meclisine hayırlı olsun dileklerini iletti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkerim Pala'nın da katıldığı görüşmede, bölge ekonomisinin gelişimi, genç girişimcilerin iş dünyasındaki rolü ve kurumlar arası ticari iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz, gerçekleştirilen ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iş dünyası temsilcilerine ve basın mensuplarına nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür etti. Ziyaretlerde, Çarşamba'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların, kurumlar arası iletişimin ve iş birliğinin önemi öne çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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