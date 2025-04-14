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Cari Açık 12,8 Milyar Dolar, Bakan Şimşek OVP Hedefinden Düşük Gerçekleşecek

Cari Açık 12,8 Milyar Dolar, Bakan Şimşek OVP Hedefinden Düşük Gerçekleşecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şubat ayında yıllık cari açığın 12,8 milyar dolar olarak belirlendiğini ve net altın hariç cari fazlanın 1,8 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bakan, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde tutulacağını ve dış finansman ihtiyacının azaltılacağını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şubatta yıllık cari açık 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazla ise 1,8 milyar dolar gerçekleşti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şubatta yıllık cari açık 12,8 milyar dolar olarak kaydedildiğini belirten Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

"Ovp hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz"

Bakan Şimşek, cari açık ve dış finansmana ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şubatta yıllık cari açık 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazla ise 1,8 milyar dolar gerçekleşti. Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayarak dış finansman ihtiyacını azaltmak suretiyle kaynaklarımızı ülkemizin refahını artırmak için kullanmaya devam edeceğiz. Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin ülkemize etkisinin sınırlı kalması ve olası fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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