Çankırı Karatekin Üniversitesi Teknokent, İhracat Potansiyelini Artırmayı Hedefliyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKU) Teknokent, şehrin ihracat potansiyelini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Çankırı, Ankara ve diğer bölgelerdeki yatırımcılara hizmet veren Teknokent, savunma sanayi, kimya, ilaç sanayi ve Türkiye'nin öncelikli alanlarında faaliyet gösteren firmalarla iş birliklerini güçlendiriyor. 2023 yılında anlaşma yapan firmaların ihracatı yaklaşık 100 bin dolara ulaşırken, 2024 yılında bu rakam 1 milyon dolara yaklaştı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Teknokent, sunduğu yatırım ve proje destekleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alana sahip olan Teknokent, Türkiye genelindeki 105 teknokent arasında ilk 30'a girerek kısa sürede yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaştı. Çankırı, Ankara ve diğer bölgelerdeki yatırımcılara hizmet veren Teknokent, savunma sanayi, kimya, ilaç sanayi ve Türkiye'nin öncelikli alanlarında faaliyet gösteren firmalarla iş birliklerini güçlendiriyor. 2023 yılında anlaşma yapan firmaların ihracatı yaklaşık 100 bin dolara ulaşırken, 2024 yılında bu rakam 1 milyon dolara yaklaştı. Teknokent, şehrin ihracat potansiyelini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Firmalara birçok teşvik sunan Teknokent'te faaliyet gösteren şirketler; sigorta muafiyetlerinden, ürettikleri ürünlerin satışında Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyetinden ve personel maaşları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklerinden faydalanabiliyor.

"Amacımız, ihracat potansiyelini çok daha yükseğe çıkartmak"

Teknokent sayesinde bölgesel kalkınmanın güçlendiğini söyleyen ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin özellikle stratejik planında hedeflerini ifade ettiği gibi bulunduğu bölgeye ve ülkenin öncelikli alanlarına katkı yapma amaçları doğrultusunda ÇAKÜ Teknokent'in kurulum aşamalarına 2018 yılında başlanmıştı. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'mızın desteği ile 2023 yılında faaliyete geçmiştir. Organize sanayi bölgelerinin ve yatırımcıların yoğun olduğu Çankırı'da teknokentimiz ile sektörlere ciddi anlamda yatırım ve aynı zamanda proje desteği sunmaktayız. 10 bin metrekarelik teknokentimizle yaklaşık Türkiye'de 105 teknokent içerisinde ilk 30'a girmekteyiz. Kuruluşundan sonra firma talepleri değerlendirildiğinde, yaklaşık yüzde yüz doluluk oranına ulaştık. Teknokentimiz, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde olmasından dolayı hem Çankırı'ya hem Ankara'ya hem de diğer bölgelerdeki tüm yatırımcılara hizmet verme noktasında gayret göstermektedir. Üniversitemizdeki danışman hocalarımızın desteği ile birçok firmaya yatırım gibi çeşitli hizmetler vermekteyiz. 40 firmamızın hizmet verdiği teknokentimizde, yatırımlarımız daha çok yazılım olarak şekillenmekte. Bunun yanında, savunma, kimya, ilaç sanayi ve Türkiye'nin öncelikli alanları ile ilgili de hizmet verecek firmalarla çalışmaktayız. Teknokentimizde, anlaşma yapan firmaların 2023 yılında 100 bin dolara yakın ihracatları söz konusuyken, 2024 yılında ise 1 milyon dolara yakın bir potansiyele geldi. Amacımız, ihracat potansiyelini çok daha yükseğe çıkartmak" diye konuştu.

"Yaklaşık 2 sene önce kurulmamıza rağmen doluluk oranımızda yaklaşık yüzde yüzlere ulaştı"

Teknokentin yüzde yüz doluluk oranına yaklaştığını ifade eden ÇAKÜ Teknokent Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Gökçe, "Yaklaşık 2 sene önce kurulmamıza rağmen doluluk oranımızda yaklaşık yüzde yüzlere ulaştı. Burada firma kuranlar, geldikleri vakit çalıştırdıkları personellerin sigorta muafiyetlerinden yararlanabilecekler. Burada üretecekleri ürünlerin satışında ve ödemeleri gereken katma değer vergisi muafiyeti oluyor. Personel maaşlarının bir kısmını 2 yıl süre ile bakanlık tarafından desteklenecektir. Diğer firmalar ile iletişim halinde olacaklar ve birlikte çalışma imkanına sahip olacaklardır" şeklinde konuştu.

"Teknokent bizim gibi firmalara bir çatı oluyor"

Teknokent çatısı altında çalışan genç girişimci Muhammet Enes Ulusoylar ise, "Teknokente yaklaşık 1 ay önce katıldık. Burada bizim gibi birçok firma var. Bu firmalar ile de iş birliği içerisindeyiz. Yazılım, mobil uygulama ve internet hizmetleri vermekteyiz. Bu nokta da buranın yönetimi bize muhteşem bir destek sağlıyor. Teknokent bizim gibi firmalara bir çatı oluyor. Biz bu çatı altında birçok imkandan ve muafiyetten faydalanıyoruz. Bizim için her şey mükemmel gidiyor. İnşallah bu çatı altında uzun yıllar çalışırız" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI