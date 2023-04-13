Canik zabıtası fırınları denetledi

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında ilçe halkının sağlıklı gıda tüketmeleri ve güvenle alışveriş yapabilmeleri için ilçe genelindeki fırınlara yönelik sürdürdüğü denetimlere ara vermeden devam ediyor.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında ilçe halkının sağlıklı gıda tüketmeleri ve güvenle alışveriş yapabilmeleri için ilçe genelindeki fırınlara yönelik sürdürdüğü denetimlere ara vermeden devam ediyor.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. İlçede bulunan fırınları ve unlu mamul üreten işletmeleri mercek altına alan ekipler, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmeleri ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmelerini sağlamak adına fırınlarda ve unlu mamul üreten işletmelerde hijyen, gramaj ve fiyat tarife uygunluğu denetimlerini gerçekleştiriyor. Ramazan ayının başlangıcından itibaren İlçe halkının yaşayabileceği mağduriyet durumuna karşı ilçedeki fırınları ve unlu mamul üreten işletmeleri tek tek denetleyen zabıta ekipleri imalathaneler de bulunan depolama alanlarının uygunluğunu da kontrol ediyor.

Depolar denetleniyor

Fırınlarda ve unlu mamul üreten işletmelerde bulunan imalathanelerde üretim aşamasında kullanılan araç gereçleri, pasa bezlerini, üretimde çalışan personelin giyim uygunluğunu denetleyen zabıta ekipleri imalathanelerde oluşturulan depo alanlarını da kontrol ediyor. Ekipler, hazırlanan ürünlerin uygunsuz koşullarda bekletilmemesi ve saklanmaması konusunda özellikle işletme personeline uyarılarda bulunuyor.

"Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir Ramazan ayı geçirebilmeleri için sahadayız"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede vatandaşların sağlını tehdit edecek şekilde pide ve ekmek satışı yapılmasına asla müsaade edilmediğini söyledi. İlçede denetimlerin yoğun bir şekilde sürdüğünü ve Ramazan ayı münasebetiyle denetimlerin arttırıldığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş ortamı sağlamak amacıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle Ramazan ayı olması sebebiyle ilçemiz genelinde bulunan fırınlarda ve unlu mamul üreten işletmelerde denetimlerimizi arttırdık. Ekiplerimizle, bu işletmelerde gramaj, hijyen fiyatlandırma denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Halk sağlığını tehdit edecek veya gramajı eksik bir şekilde pide ve ekmek satışına asla müsaade etmiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli şekilde huzurlu bir Ramazan ayı geçirebilmeleri için sahadayız. Halkımızın güvenliği için denetimlerimiz devam edecek" dedi. - SAMSUN