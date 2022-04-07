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Çanakkale Ticaret Borsası

AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 2,81 liradan satıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 2,81 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg2,81MTS
Buğday (yemlik)Kg4,50MTS
İnek sütüLitre4,63MTS
Koyun sütüLitre8,00MTS
Kum midyesiKg1,75MTS
YumurtaAdet???????1,35HTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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