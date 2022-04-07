Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 2,81 liradan satıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 2,81 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|2,81
|MTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|4,50
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|4,63
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|8,00
|MTS
|Kum midyesi
|Kg
|1,75
|MTS
|Yumurta
|Adet
|???????1,35
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Burak Akay - Ekonomi
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