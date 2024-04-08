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Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde turistik işletmeler tam dolulukla hizmet verecek

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Türkiye'nin önemli doğa ve deniz turizmi merkezlerinden Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerindeki turistik işletmeler, Ramazan Bayramı'nda tam dolulukla hizmet verecek.

Dünyanın ilk "Cittaslow (sakin şehir) adası" unvanına sahip, Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ile antik dönemlerden bu yana birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Bozcaada, yılın her döneminde tatilcilerden ilgi görüyor.

Adalarda bayram tatili için hazırlıklarını tamamlayan turizm işletmeleri, yarından itibaren hafta sonuna kadar yoğun bir süreç geçirecek.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, AA muhabirine, Gökçeada'nın son yıllarda tatillerini sakin ve huzurlu bir ortamda geçirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden olduğunu söyledi.

Bu bayram da ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirten Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu süreçte gerekli olacak altyapı ve üstyapı eksikliklerimizi giderip konuklarımızı ağırlamak üzere beklemeye başladık. Burası çok güzel bir lokasyon. Gökçeada yoğun talep alan bir yer. Bizler de bayram ve yaz tatilleri gibi dönemler öncesi belediye olarak tüm hazırlıklarımızı bu yönde gerçekleştirip misafirlerimizin sorunsuz bir şekilde tatillerini geçirmelerine katkı sunmak istiyoruz."

Atalay, bu sene yaz sezonunda önceki yıllara göre ziyaretçi sayısında yüzde 50'ye varan artış beklediklerini ifade etti.

Gökçeada İş Adamları ve Turizmcileri Derneği Başkanı Bülent Aylı da adanın hem bayram hem de yaz dönemine hazır olduğunu dile getirdi.

Adaya yerli turistlerin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Almanya ve Yunanistan'dan da yoğun ziyaretçilerin geldiğini anlatan Aylı, "Ramazan Bayramı öncesi tüm hazırlıklar yapıldı. Konaklama tesisleri eksiklerini giderdi. Feribot sayımız bu süreçte konuklarımızın rahat yolculuğu için artırıldı. Şu anda her bütçeye uygun konaklama tesisimiz var. Özellikle butik oteller en çok tercih edilenler arasında." diye konuştu.

Aylı, Gökçeada'yı cazip kılan etkenlerden birinin, tatilcilerin turizmin her çeşidini görüp deneyimleyebilmesi olduğunu vurguladı.

"Adaya gelmeden önce mutlaka rezervasyonlarını yaptırsınlar"

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Kemal Furuncu, ilçe turizmcileri olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Arife günü itibarıyla işletmelerin tam kapasite hizmet vermeye başlayacaklarını bildiren Furuncu, şunları kaydetti:

"Bozcaada'ya gelmek isteyen misafirlerimizden en önemli ricamız; adaya gelmeden önce mutlaka rezervasyonlarını yaptırsınlar. Özellikle adanın merkez bölgesinde kalmak istiyorlarsa rezervasyon yaptırmaları çok iyi olur. Bu bayram yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşacağız. Özellikle de bayramın birinci gününden itibaren yoğun bir dönem yaşayacağız. Zaten Bozcaada her dönem yoğun bir ilgiyle karşılaşıyor. Konuklarımız adadan mutlu ayrılıyorlar ve önümüzdeki sezonlarda da yine burası ilk tercihleri oluyor. Bu anlamda bizler de hazırlarımızı günler öncesinden tamamlayıp misafirlerimizi bekliyoruz."

Otel ve restoran işletmecisi Oya Terzioğlu, bayram için hazırlıklarının tamamlandığını, yarından itibaren ziyaretçilerini konuk etmeye başlayacaklarını söyledi.

İşletmeci Burak Aktan ise herkesi Bozcaada'ya beklediklerini belirterek, bayram ve yaz tatili gibi dönemlerde tatilcilere mutlaka rezervasyon yaptırmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ramazan Bayramı Çanakkale Bozcaada Gökçeada Türkiye Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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