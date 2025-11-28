Haberler

Çanakkale'de 20 Bin Fidan Dikildi: '81 İlde 81 Orman' Projesi Yeniden Başlatıldı

Güncelleme:
Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen '81 İlde 81 Orman' projesi kapsamında Çanakkale'de 20 bin fidan toprakla buluştu. Proje, iklim değişikliği ve orman kaybı ile mücadele amacı güdüyor.

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden başlatılan "81 İlde 81 Orman" projesi kapsamında Çanakkale'de 20 bin fidan toprakla buluşuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, toprağı koruyan, su varlıklarını besleyen, havayı temizleyen ve sayısız canlıya ev sahipliği yapan ormanlar, ekosistemin kritik bir parçası olarak göze çarpıyor.

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, orman yangınları, kontrolsüz kentleşme ve insan faaliyetleri gibi nedenlerle zarar gören ormanları ve doğayı korumaya, yaşanabilir geleceğe katkı sunmaya yönelik her çaba, değerli oluyor.

İlk olarak 2008-2017 arasında gerçekleştirilen proje, geçen yıl yeniden hayata geçirildi.

Bankanın ikinci yüzyılının ilk yılında da devam eden projeyle 5 yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilecek ve sonraki üç yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımları yapılacak.

Yeniden başlatılan projenin 20. durağı olan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Gökköy'de fidan dikim töreni düzenlendi.

Törene Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fazıl Cabaroğlu, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Zafer Özbek, Çanakkale Orman İşletme Müdürü Eray Maden, İş Bankası Balıkesir Bölge Satış Müdürü Muhammet Hakan Karagöz, Çanakkale İl Şube Müdürü Derya Özkan, Lapseki Şube Müdürü Selma Soyutürk, TEMA Vakfı Eceabat İlçe Sorumlusu Cihan Güneş'in yanı sıra öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Projeyle yüzde 48'i ormanlık alanlardan oluşan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Gökköy'de yer alan 12 hektarlık alanda 20 bin fidan doğaya kazandırılıyor.

Projenin 2008-2017 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2009'da Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Fındıklı Değirmendüzü Kömürtepe mevkiinde yapılan dikimlerde 11 bin 780 fidan toprakla buluşmuştu. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
