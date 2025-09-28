Can Holding sahibi Kemal Can kimdir? Kemal Can tutuklandı mı, neden tutuklandı?

Türkiye iş dünyasında önemli bir yere sahip olan Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişme, yalnızca bir iş insanının yargı süreci olarak değil, aynı zamanda holding bünyesindeki şirketlerin geleceğini de doğrudan etkileyebilecek kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Peki, Can Holding sahibi Kemal Can kimdir? Kemal Can neden tutuklandı? Detaylar haberimizde...

CAN HOLDİNG SAHİBİ KEMAL CAN KİMDİR?

Kemal Can, 1973 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğmuştur. İş dünyasında özellikle medya, enerji, sağlık ve eğitim sektörlerindeki yatırımlarıyla tanınan Can, Türkiye'nin önemli yatırım gruplarından biri olan Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İş hayatına aile şirketinde adım atan Kemal Can, zamanla holdingin yönetimini devralarak çok sayıda sektörde genişleyen bir yapı oluşturmuştur. Özellikle medya alanındaki yatırımları dikkat çekerken, Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi önemli medya kuruluşları Can Holding çatısı altında faaliyet göstermektedir.

Kemal Can aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanlığı görevini üstlenerek eğitim alanında da etkin rol oynamaktadır. Girişimci yapısı, agresif büyüme stratejileri ve farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla Türk iş dünyasında dikkat çeken isimlerden biri haline gelmiştir.

KEMAL CAN TUTUKLANDI MI?

Evet, Can Holding'in sahibi Kemal Can tutuklanmıştır.

25 Eylül 2025 tarihinde İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemal Can, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Mahkeme, dosyadaki delilleri ve iddiaları dikkate alarak Can'ın tutuklanmasına karar vermiştir.

Tutuklama kararının ardından Can, cezaevine gönderilmiş ve yargı süreci resmen başlamıştır. Bu durum, Can Holding bünyesindeki birçok şirketin faaliyetlerini de doğrudan etkilemiştir.

CAN HOLDİNG SAHİBİ KEMAL CAN NEDEN TUTUKLANDI?

Kemal Can'ın tutuklanmasına neden olan sürecin temelinde oldukça ciddi suçlamalar yer almaktadır. Soruşturma dosyasında üç temel suçlama öne çıkmaktadır:

1. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VE YÖNETME

Kemal Can'a yöneltilen en ağır suçlamalardan biri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek"tir. Savcılık, Can Holding çatısı altındaki bazı şirketlerin organize bir yapı içinde yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu ve bu faaliyetlerin Kemal Can tarafından koordine edildiğini iddia etmektedir.

Bu kapsamda, şirketlerin iç yapılarında sürekli görev değişiklikleri yapılarak sorumlulukların dağıtıldığı, belge düzenlemeleriyle izlerin silinmeye çalışıldığı ileri sürülmüştür.

2. MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN GAYRİMEŞRU KAYNAĞINI GİZLEME

İddialara göre, holding bünyesindeki şirketlerde yüksek miktarlarda şüpheli para transferleri gerçekleştirilmiş ve bu gelirlerin kaynağı net şekilde açıklanamamıştır. Özellikle yurt dışı bağlantılı para hareketleri, gelir-gider dengesizliği ve muhasebe kayıtlarındaki uyumsuzluklar dikkat çekmiştir.

Savcılık, bu faaliyetlerin "kara para aklama" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağının gizlenmeye çalışıldığını öne sürmektedir.

3. SAHTE BELGE DÜZENLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren bazı firmaların sahte fatura düzenleyerek vergi yükümlülüklerini azaltmaya çalıştığı öne sürülmektedir. Bu tür işlemlerle hem devleti zarara uğrattıkları hem de kayıt dışı para trafiği oluşturdukları iddia edilmektedir.

Yine bazı şirketler arasında karşılıksız veya faturasız para transferleri yapıldığı, bu işlemlerin kayıtlara yansıtılmadığı ve sistematik biçimde vergi kaçırıldığı belirtilmektedir.