Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
Haber Videosu

Can Holding'e yönelik suç örgütü, kaçakçılık ve kara para aklama soruşturması Tekfen Holding'e de sıçradı. Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Can Holding'in Tekfen'deki yüzde 17,56'lık hissesine el koydu. Patronlar Murat Can ve Mehmet Şakir Can aranıyor.

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturmada suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından 121 şirkete el konulmuştu. Soruşturma kapsamında 10 kişi için gözaltı kararı verildi, 5 kişi gözaltına alındı. Patronlar Murat Can ve Mehmet Şakir Can aranıyor. Can Holding'deki operasyon Tekfen Holding'e de sıçradı. Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla Can Holding'in Tekfen Holding'deki yüzde 17,56'lık hissesine soruşturma kapsamında el konuldu.

TEKFEN AÇIKLAMA YAPTI

Tekfen'den yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022/77716 soruşturma sayılı dosyası kapsamında Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 11.09.2025 tarih ve 2025/7284 Değişik İş sayılı kararı ile; Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları toplamı %17,56 oranındaki ortaklık paylarına 5549 sayılı yasa 17. Madde delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128 maddesi kapsamında el konulmasına karar verilmiş olduğuna dair 2025/7284 D.Is sayılı karar Şirketimiz tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde tebliğ alınmıştır." denildi.

121 ŞİRKETE İLİŞKİN KAYYUM KARARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık", "kara para aklama" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliğine başvurarak holdinge ait bazı şirketlere kayyum atanmasını istedi.

Talebi değerlendiren Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyle:

"Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi"

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHalit:

vay arkadaş adam ne biçim tezgah kurmuş devletin yanındayım

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Ciner e ne zaman el koyulacak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

her yer sahtekar dolu. kessen bitmez.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
