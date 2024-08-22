Üye Girişi
Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik: Sendikal hak ve özgürlükler için çaba gösteriyoruz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, sendikal hak ve özgürlüklerin gelişmesi için çaba gösterdiklerini belirtti. Özçelik, Dev Sağlık-İş'in baraj altı bırakılması iddiasına ilişkin DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetimi ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman sendikal hak ve özgürlüklerin gelişmesi, bu hakların kullanılması ve bu süreçlerin sağlıklı işlemesi için elimizden gelen çabayı, gayreti göstermekteyiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Dev Sağlık-İş'in baraj altı bırakılması iddiasına ilişkin DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetimi ile görüştü. Özçelik, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, her sene Ocak ve Temmuz aylarında sendikaların üyelik istatistiklerinin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Temmuz ayı istatistiklerinin 24 Temmuz'da yayımlandığına dikkati çeken Özçelik, bu istatistiklere göre de diğer konfederasyonların bünyesinde bulunan sendikalarda olduğu gibi DİSK bünyesinde de yüzde 1'lik işkolu ülke barajını geçen ve geçemeyen sendikaların bulunduğunu söyledi.

2024 Ocak ayı istatistiklerine göre DİSK bünyesinde yüzde 1'lik ülke barajını geçen sendika sayısının 7, Temmuz ayı istatistiklerinde barajı geçen sendika sayısının da 9'a yükseldiğini ifade eden Özçelik, "Dev Sağlık İş Sendikası da söz konusu barajı aşamayan sendikalardan biridir. İstatistiklerin yayımlanmasının ardından, barajı geçemeyen sendikaların istatistiklere itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Dev Sağlık İş Sendikası da istatistiklere itiraz ederek konuyu yargıya intikal ettirmiştir" dedi.

Özçelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da konuyla ilgili olarak DİSK-Dev Sağlık İş Sendikası yetkilileriyle 25 Temmuz'da görüştüğünü ve ilgililere gerekli talimatları verdiğini söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gelinen süreçte bugün DİSK-Dev Sağlık İş Sendikası genel başkanı Arzu Çerkezoğlu ve diğer yöneticilerinin bakanlık önünde yapmış oldukları açıklamaların ardından bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede sendika yetkililerimiz, yargıya intikal ettirmiş oldukları konuyu anlatmışlardır. Biz de kendilerine, her zaman olduğu gibi yargı sürecinin en sağlıklı ve hızlı şekilde ilerlemesi ve en çabuk neticelenmesi konusunda ne gerekiyorsa yapılmakta olduğunu belirttik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman sendikal hak ve özgürlüklerin gelişmesi, bu hakların kullanılması ve bu süreçlerin sağlıklı işlemesi için elimizden gelen çabayı, gayreti göstermekteyiz. Bu konuda da emekçilerimizin, işçilerimizin ve sendikalarımızın her zaman yanında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Arzu Çerkezoğlu Faruk Özçelik Ekonomi Sendika Politika Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off BJK Lugano maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Ağustos Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? Ali Koç ceza aldı mı? Göztepe Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı mı? Okulların açılması ertelenecek mi? Okullar açılmayacak mı? TRT Spor CANLI izle! (ST. PATRİCK'S BAŞAKŞEHİR) TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki St. Patrick's hangi ülkenin takımı? St. Patrick's hangi ligde oynuyor? St. Gallen hangi ülkenin takımı? St. Gallen hangi ligde oynuyor? Lugano hangi ülkenin takımı? Lugano hangi ligde? St.Gallen Trabzonspor maçı ilk 11'i! UEFA PLAY OFF St.Gallen Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ST.GALLEN TRABZONSPOR maçı ne zaman? St.Gallen Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? ATV CANLI izle! (ST.GALLEN TRABZONSPOR) ATV kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (St.Gallen Trabzonspor) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos St.Gallen Trabzonspor maçı nereden izlenir? St.Gallen Trabzonspor maçı hangi kanalda? PLAY OFF TS St.Gallen maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir ATV? Lugano Beşiktaş maçı ilk 11'i! Lugano'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? S Sports CANLI izle! (LUGANO BEŞİKTAŞ) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (Lugano Beşiktaş) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos Lugano Beşiktaş maçı nereden izlenir? Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda? LUGANO BEŞİKTAŞ maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Braga Rapid Wien CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Braga Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title