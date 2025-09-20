Büyütech, 'mobilitenin gözü' olma hedefiyle global yolculuğa hazırlanıyor

MÜCAHİT ENES SEVİNÇ/MEHMET SELÇUK GÜÇLÜ - Son yıllarda genç ve dinamik girişimcilik ekosistemiyle küresel teknoloji sahnesinde adından sıklıkla söz ettiren Türkiye, yapay zekadan savunma sanayisine, mobiliteden enerjiye kadar birçok alanda önemli çözümler geliştiriyor.

Devlet destekleri, hızlandırma programları ve özel sektör yatırım fonlarıyla güçlenen yerli teknoloji girişimleri, geliştirdikleri özgün ürün ve teknolojilerin yanı sıra TEKNOFEST gibi etkinliklerin desteğiyle hem yerel ihtiyaçlara cevap veriyor hem de dünya pazarlarına iddialı bir giriş yapıyor.

Geniş bir yelpazede büyüme potansiyeli taşıyan ileri teknoloji alanlarında uzmanlaşan bu firmalar, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmenin yanı sıra aynı zamanda ülkeye önemli bir ekonomik değer katıyor.

Yapay zeka destekli kamera tabanlı algılama teknolojileri alanında uzmanlaşan Büyütech de geliştirdiği ileri seviye sürüş destek sistemleriyle Türkiye'den dünyaya açılmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Festivalin katılımcıları arasında yer alan Büyütech, otomotivden savunma sanayisine, endüstriyel robotlardan insansız hava araçlarına kadar pek çok alanda büyüme planları yapıyor.

Etkinlikte AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyütech Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Orkun Düztaş, firma olarak bütün "mobilite robotlarının gözü" olmayı hedeflediklerini belirtti.

Şirketin yolculuğunu anlatan Düztaş, trafikte sıfır hata, sıfır kaza ve sıfır ölüm hedefiyle yola çıktıklarını, otomotiv sektöründe başlattıkları atılımın savunma sanayisine ve endüstriyel robotlara kadar genişlediğini ifade etti.

Düztaş, "Vision Zero" anlayışıyla sürücülerin güvenliğini artıracak sistemler geliştirdiklerini belirterek, "Araçların dünyayı algılamasını sağlayacak kamera tabanlı ileri seviye sürüş destek sistemleri geliştiriyoruz. Ama sadece geliştirmekle kalmıyoruz, aynı zamanda Türkiye'de üretiyoruz." dedi.

Büyütech'in otomotiv sektörüne 2020'de adım attığını, 2021'de ilk yatırımını aldığını ve o tarihten bu yana hızla büyüdüğünü dile getiren Düztaş, "2021'den bugüne kadar ekibimizi 10 kat, ciromuzu 40 kat büyüttük. Hatta bu yıl 80 kat büyütmüş olacağız ve büyümeye devam ediyoruz. Hedefimiz, küresel bir marka olmak." diye konuştu.

Düztaş, Büyütech'in Türkiye'nin ilk kamera teknolojileri üretim merkezini hayata geçirdiğini, bu tesisin yılda 800 bin-1 milyon bandında kamera üretme kapasitesine ulaştığını ve şu anda 300 binden fazla üretim yapabildiklerini söyledi.

Ürettikleri kameralara otomotiv sektöründen yoğun talep geldiğini belirten Düztaş, "Türkiye'de Togg'un her aracında 5 kameramız var. Tofaş'ta üretime girdik, önümüzdeki yılın başında da Ford'da üretim yapacağız. Yakın zamanda Ford için geliştirdiğimiz sürücü yorgunluk algılama kameraları da Ford'un kamyonlarıyla bütün dünyada kullanılmaya başlanacak." dedi.

Büyütech'in yurt dışı yolculuğunda Türkiye'deki ortaklıkların önemli bir basamak olduğunu söyleyen Düztaş, şöyle devam etti:

"Bir girişimin 5 aşaması vardır. 'Yapabilecek misin?', 'Satabilecek misin?', 'Kendini yurt içinde ispatlayabilecek misin?' Biz bu ilk 3 aşamada kendimizi ispatladık. Artık yurt dışına satış ve kendini orada ispatlama kalıyor. Tofaş ile başlattığımız işbirliği sayesinde Stellantis Global ile görüşüyoruz. Ford Otosan işbirliği de Ford'un global araçlarına girme yolumuzu açtı. Sonraki hedefimiz, doğrudan ihracat ve yurt dışında üretim hatları kurmak."

"Büyütech'in ürünlerini savunma sanayisi envanterinde de göreceğiz"

Şirketin otomotivin yanı sıra mobilitenin farklı kollarında büyümeyi planladığını dile getiren Düztaş, savunma sanayisine odaklandıklarını söyledi.

Düztaş, "Savunma sanayisinde insansız hava araçları, kara araçları ve zırhlı platformlarda yer alacağız. Türkiye'deki en büyük drone üreticilerinden birinin, hem otonom helikopterinin hem de insansız hava araçlarının kamerasını üreteceğiz. Yakın zamanda Büyütech'in ürünlerini savunma sanayisi envanterinde de göreceğiz." diye konuştu.

Endüstri alanında ise fabrikalarda kullanılan otonom çekiciler, AGV'ler (Otomatik Yönlendirmeli Araç) ve mobil robotlarda yer almayı hedeflediklerini anlatan Düztaş, otomotivde elde ettikleri bilgi birikimini diğer sektörlere aktardıklarını ifade etti.

"Büyütech'i bütün dünya yollarında göreceğiz"

Geçen yıl 5,8 milyon avro ciroya ulaştıklarını, bu yılı ise 10 milyon avronun üzerinde kapatmayı öngördüklerini belirten Düztaş, gelecek yıl ise 15-20 milyon avro bandını hedeflediklerini söyledi.

Düztaş, bugüne kadar 10 milyon dolara yakın yatırım aldıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İlk yatırımcımız Farplus'tı. Sonrasında APY, Maxis, Cross, Ford Otosan ve T3 Vakfı yatırımcılarımız oldu. Bu yatırımlar bizim için aynı zamanda stratejik işbirlikleri yaratıyor. T3 Vakfı'nın yatırımıyla birlikte savunma sanayisine adım attık. Büyütech'in kendi kurduğu girişim sermayesi yatırım fonuyla bireysel yatırımcılar da şirkete ortak olabiliyor."

Düztaş, gelecek planlarına ilişkin, "Yakın zamanda alacağımız yeni yatırımlarla yurt dışına açılmayı, hatta yurt dışında üretim hatları kurmayı planlıyoruz. Büyütech'i global bir marka haline getireceğiz. Türkiye'de başlayan işbirlikleri, küresel pazara açılım için kritik. Yakın zamanda Büyütech'i bütün dünya yollarında göreceğiz." dedi.