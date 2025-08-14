Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan'dan WCI Forumu'nda stratejik Tunus vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla 13'üncü Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI) gerçekleştirildi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, İstanbul'da düzenlenen foruma katıldı. Organizasyonda Afrika kıtasının dört bir yanından katılımcılar bir araya geldi.

"TUNUS AFRİKA'YA AÇILAN STRATEJİK KAPIDIR"

Büyükelçi Demircan, forum sonrası yaptığı değerlendirmede, "Tunus, Afrika'ya açılan stratejik bir kapıdır ve bu gelişmelerden karşılıklı istifade etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Forum, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticari iş birliğini geliştirmeyi amaçlarken, katılımcılar iki kıta arasındaki yatırım fırsatlarını masaya yatırdı.

BAKAN BOLAT İKİLİ GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, İstanbul'da düzenlenen 13. Dünya Sektörler Arası İşbirliği (WCI) Forumu kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Bolat, Gambiya ve Gana'dan gelen bakanlarla yaptığı ikili görüşmelerde bu ülkelerle karşılıklı yatırımların artırılmasını ve yeni proje fırsatlarını ele aldıklarını bildirdi.

WCI FORUM HAKKINDA

Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen WCI Forum (World Cooperation Industries Forum), uluslararası iş forumu ve ikili iş görüşmeleri programları serisidir. İlk olarak 2017 yılında Antalya'da başlatılan bu girişim, Afrika başta olmak üzere çeşitli kıtalardan gelen alıcılarla Türkiye'deki güçlü sektör temsilcilerini bir araya getirerek yeni ihracat ve iş fırsatlarına zemin hazırlamaktadır.

Forumun amaçları arasında, Türk üreticilerin Afrika pazarındaki alıcılarla doğrudan bağlantı kurmasını sağlamak ve aracıları ortadan kaldırarak daha etkili bir ticaret ağı oluşturmak yer alır. Katılımcılar, B2B görüşmeler, ürün ve firma sunumları sayesinde ticari ağlarını genişletme imkanı bulur.

WCI Forum, yalnızca Türkiye'de değil; Gana (Akra), Fildişi Sahilleri (Abidjan), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Kinşasa) gibi Afrika ülkelerinde de düzenlenmiş olup, iki kıta arasında sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamayı sürdürmektedir.