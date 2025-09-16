Bursalı Firmalar ABD'de Fabtech 2025 Fuarı'nda Temaslarda Bulundu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) öncülüğünde yürütülen "Kalıp Model Döküm Sektörü UR-GE Projesi"nde yer alan firmalar, ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Fabtech 2025 Fuarı'na katıldı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının destekleriyle yürütülen UR-GE projesi kapsamında fuara stantlı katılım sağlayan Bursalı firmalar, hem yeni işbirliklerine imza attı hem de küresel pazarın son teknolojilerini yerinde görme fırsatı buldu.

McCormick Place'te düzenlenen ve 1800'ün üzerinde firmanın katıldığı fuarda BTSO da UR-GE projesi kapsamında stant açarak firmaları ikili işbirliği masasında buluşturdu.

BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, Makine-Metal Konseyi Başkanı Serdar Burulday ve BTSO 10. Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Kumru'nun yanı sıra 45'e yakın firma temsilcisinin yer aldığı heyet, fuarı incelerken farklı coğrafyalardan katılımcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

8-11 Eylül'de düzenlenen fuarda Bursalı firmalar, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Tahir Bora Atatanır ile bir araya geldi.

"ABD pazarı büyük bir fırsat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, Bursa'da sektörün önde gelen markalarının, ABD ziyareti ile pazardaki potansiyeli ve geleceği daha yakından görme imkanı yakaladığını belirtti.

Fuarın yoğun ve verimli geçtiğini ifade eden Saner, fuara 7'si Bursa firması olmak üzere Türkiye'den 30'u aşkın stantlı katılım olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa'daki EuroBLECH fuarına kıyasla çok daha fazla proses ve katılım var. Fuar, Las Vegas, Orlando ve Chicago'da dönüşümlü düzenleniyor, en yoğun olanı ise Chicago'dur. Üyelerimiz genellikle Avrupa, Rusya ve yakın coğrafyalarda tecrübelidir, ancak ABD'nin farklı lojistik, kültürel ve hukuki koşulları bulunuyor. Burada yaptığımız araştırmalarda bunların aşılabildiğini gördük. ABD pazarı büyük bir fırsat. Bazı Amerikalı firmalar artık Çin'le çalışmak istemiyor. Bu durumu önemli bir avantaja dönüştürebiliriz."

BTSO Makine-Metal Konseyi Başkanı Serdar Burulday da Türkiye'de kalıp model döküm sektöründe ilk defa BTSO çatısı altında bir UR-GE kümelenmesinin oluşturulduğunu aktardı.

UR-GE olarak ilk faaliyeti Japonya'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Burulday, "Avrupa'da Çin'in baskısı pazarı daraltırken ABD firmaları bizim için öne çıkıyor. Fabtech, EuroBLECH'ten sonra en büyük katılım olan fuarlardan birisi. Şimdi hedef pazarımız ABD oldu, çünkü burada üretim açığı var. Fuarda Bursa'nın farkını ortaya koyduk. Yaptığımız görüşmelerde ABD pazarında Çin'den kopmak isteyen firmalar kalıpçı arıyor. Bu da bizim için avantaj. ABD, Kanada ve Meksika pazarı bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Heyet, ABD programı kapsamında Chicago'daki TOBB Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz, merkezin Türk firmalarına sunduğu hizmetler ve avantajlar hakkında heyete bilgi verdi.