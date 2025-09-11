Bursa Ticaret Borsası 101 Yaşında

Bursa Zahire Borsası adıyla 11 Eylül 1924'te Değirmenci Halil Ali Paşa Zade İbrahim Bey ve arkadaşları tarafından kurulan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), 101'inci yaşını kutluyor.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, yüzyılı aşkın süredir bölge ekonomisinin merkezinde yer alan ve tarımsal ticaretin gelişimine öncülük eden borsanın geçmişin birikimini bugünün teknolojisiyle harmanlayarak tarım ve ticaretin geleceğine yön verdiğini bildirdi.

Matlı, cumhuriyetin hızla kalkınması ve Türkiye'nin iktisadi bağımsızlığına katkı sağlaması amacıyla kurulan Bursa Ticaret Borsasının, bugün 35 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmiyle ürünlerin alınıp satıldığı bir kurum olmanın ötesine geçtiğini belirtti.

Bursa TB'nin, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğuna dikkati çeken Matlı, "Bursa Ticaret Borsası, kurulduğu günden bu yana kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürürken bilgi, eğitim ve sürdürülebilir üretim alanlarında önemli projeler hayata geçirmiştir. Biz de 101 yıl önce tohumları atılan bu güçlü yapıyı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşmasına destek oluyoruz"

Matlı, sürdürülebilir tarım ve inovatif üretim modelleri başta olmak üzere tarım sektöründeki dönüşümün önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Toprağa ve insana yapılan yatırımlarla hem yerel hem ulusal ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşmasına destek oluyor, katma değeri yüksek ürünlerin markalaşmasını önemsiyoruz. Coğrafi işaret çalışmalarıyla yerel ürünlerimizi koruma altına alıyor, bu değerleri geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda üyelerimizin dış pazarlara açılımını kolaylaştıran UR-GE projemiz, çalışmalarını sürdürdüğümüz gıda ihtisas organize sanayi bölgesi ve geleceğin tarım profesyonellerini yetiştiren proje okulumuz Hamidiye Tarım Lisesi, Bursa'nın tarımsal üretim ve gıda sanayisine güçlü bir altyapı kazandıracak."

Başarılarla dolu 101 yıllık hizmet yolculuğunda emeği geçen yönetim kurulu üyelerine, meclis üyelerine, üreticilere, tacirlere ve paydaşlara teşekkür eden Matlı, "Geçmişten aldığımız mirasla geleceğin ticaretini şekillendirmeye devam edeceğiz. Bursa TB, ikinci yüzyılında da tarımın ve ticaretin dönüşümüne öncülük etmeyi, üyelerimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.