Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Kışlık Hasat Başladı

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Kışlık Hasat Başladı
Güncelleme:
Türkiye'nin tarımsal açıdan önemli merkezlerinden Bursa'nın Yenişehir ilçesinde karnabahar, pırasa ve lahananın hasadına başlandı. Üreticiler, kışlık ürünlerin fiyatlarının çiftçilerin emeğini karşılayacak seviyede olduğunu belirtiyor.

Yazlık ürünlerde sezonun sona ermesiyle gözler kışlık ürünlere döndü. Kışlık ürünler karnabahar, pırasa ve lahanada hasat başladı.

Türkiye'nin önemli tarım alanlarından birisi olarak gösterilen Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kışlık hasadına başlandı. Üretici ve aynı zamanda tüccarlık yapan Hadi Ar, "Yenişehir bereketli ve kaliteli ürünleri ile Türkiye'de önemli bir pazara sahip bir ilçemizdir. Şu zamanda karnabahar, pırasa, lahanada hasat dönemi başladı. Şu andaki fiyatlar çiftçimizin harcadığı emeğin karşılığını kurtarıyor. Yenişehir halinde işlediğimiz kışlık ürünler Türkiye ve Avrupa pazarına gidiyor" diye konuştu.

Hadi Ar, "Şu anda karnabahar tarladan alış fiyatı 80 lira, lahana 10 lira, pırasa kilosu, 25-30 liradan alım yapılmaktadır. Tüm çiftçimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
